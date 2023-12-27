Блокпосты на улицах: в ВСУ назвали, кому не будут выдавать повестки

Повестки могут выписываться на блокпостах, а также в других общественных местах, подчеркнул Владимир Фитьо.

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В ВСУ прокомментировал выдачу повесток на блокпостах / Коллаж: Главред, фото: УП, УНИАН

Представитель Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо прокомментировал вопрос выдачи повесток военнообязанным прямо на улицах.

Как подчеркнул он в эфире национального телемарафона, сотрудники территориальных центров комплектования не будут выписывать повестку в общественных местах, если у гражданина есть при себе учетные документы.

При этом он подчеркнул, что повестки могут выписываться на блокпостах, а также в других общественных местах.

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"Если у вас есть при себе документы и военно-учетный документ, то к вам вопросов не будет. Это больше касается тех, кто уходит от постановки на военный учет", — пояснил представитель ВСУ.

Вместе с тем он говорит о том, что вручение повестки не означает отправку на фронт, ведь в начале военнообязанный проходит медицинское освидетельствование.

"Если нет оснований для отсрочки, ваша профессия сейчас востребована, то выписывается вторая повестка, по которой вас отправляют в учебный центр", — говорит Фитьо.

Обучение длится минимум месяц, затем отведено две недели на слаживание подразделения, рассказал представитель ВСУ.

"Если профессия сложнее, то обучение может длиться два-три месяца, в том числе и за границей. После этого только вы отправляетесь в воинскую часть. Первая повестка — это не отправка на войну", — добавил Фитьо.

Что известно о новых блокпостах в Киеве

В свою очередь представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире Ми Україна уточнил, что в Киеве с 25 по 28 декабря развернуты временные блокпосты, однако, информации о выдаче повесток на них нет.

"Нам неизвестно о выдаче повесток на временных блокпостах. Работники ТЦК, согласно своим функциональным полномочиям - не выполняют функций безопасности", - заявил спикер.

Шаманов добавил, что в соответствии с действующим законодательством работники ТЦК имеют право осуществлять свою непосредственную деятельность на территории Киева "разрешенным законодательством способом".

Ранее Михаил Федоров дал однозначный ответ насчет повесток через "Дію". Вице-премьер прокомментировал вероятность выдачи повесток через приложение "Дія".

Напомним, ранее Валерий Залужный рассказал об электронных повестках. Главнокомандующий также упомянул и о "реестре должников" и объяснил детали.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые будут касаться обязательной мобилизации женщин. Он отметил, что не поддерживает обязательную мобилизацию женщин, но может рассмотреть аргументы по снижению возрастного "порога".

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