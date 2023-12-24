"Не будет никогда": Федоров дал однозначный ответ насчет повесток через "Дію"

Вице-премьер прокомментировал вероятность выдачи повесток через приложение "Дія".

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Михаил Федоров прокомментировал вероятность выдачи повесток через приложение "Дія" / коллаж фото УНИАН и УП

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал информацию о вероятности выдачи повесток военнообязанным с помощью электронного приложения "Дія".

Как подчеркнул он в своем Telegram, в Украине что повесток в приложении "Дія" никогда не будет.

"В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток в Діе не будет никогда. И только так", - написал Федоров. видео дня

/ Скриншот

Как известно, ранее в МОУ прокомментировали вопрос о раздаче повесток в публичных местах. В МОУ говорят, что сейчас фокус несправедливо смещен на тех, кто не хочет получать повестки, а не на воинов, которые из-за этого не могут пойти в отпуск.

Мобилизация в Украине

Ранее в Минобороны уточнили позицию относительно возможности мобилизации лиц, находящихся за границей. Министр обороны Рустем Умеров не подразумевал в своих словах юридическое давление или наказание мужчин, которые уехали за границу, сказал Илларион Павлюк.

Напомним, спикер Минобороны Украины объяснил разницу между мобилизацией и рекрутингом. Рекрутинг - это сервис для добровольцев, которые хотят присоединиться к ВСУ, выбирая свои условия. Он не исключает мобилизацию, но эти две системы могут существовать параллельно.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые будут касаться обязательной мобилизации женщин. Он отметил, что не поддерживает обязательную мобилизацию женщин, но может рассмотреть аргументы по снижению возрастного "порога".

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