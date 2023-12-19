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"Как сообщить людям, что они нужны?": МОУ – о раздаче повесток в публичных местах

Алёна Воронина
19 декабря 2023, 16:11
В МОУ говорят, что сейчас фокус несправедливо смещен на тех, кто не хочет получать повестки, а не на воинов, которые из-за этого не могут пойти в отпуск.
Илларион Павлюк, мобилизация
В МОУ прокомментировали раздачу повесток в публичных местах/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

В Министерстве обороны Украины прокомментировали раздачу повесток в публичных местах. Представитель МОУ Илларион Павлюк заявил, что сейчас фокус внимания несправедливо смещен на тех, кто не хочет получать повестки в ресторанах и в других подобных местах, а не на воинов на фронте, которые из-за нехватки личного состава не могут пойти в отпуск.

Он подчеркнул, что многие бойцы, которые уже длительное время защищают Украину от российских оккупантов, не могут пойти в отпуск и отдохнуть, потому что их элементарно некем заменить.

"Почему-то у нас фокус очень сильно смещен в сторону того меньшинства, которое возмущается, что они не рассчитывали, что им в ресторане принесут повестку и они бы хотели иначе. А почему фокус не смещен в сторону воинов на фронте, которые элементарно в отпуск не могут пойти, потому что командир не пускает, потому что "тебя надо кем-то заменить"?", – отметил Павлюк, сообщает "Радио Свобода".

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По словам представителя Минобороны Украины, многие люди заявляют о готовности присоединиться к ВСУ, "если их позовут". Павлюк отмечает, что как же тех людей позвать, если общество так негативно реагирует на вручение повесток в публичных местах.

"Очень много людей, достаточно для того, чтобы мы сейчас не имели никаких проблем с количеством людей, заявляют: "Мы готовы присоединиться к Вооруженным силам, если нас позовут". Это такой популярный ответ на вопрос, готовы ли вы присоединиться к ВСУ: "Вот позовут – присоединюсь". Вот как позвать, как тем всем людям сообщить, что они нужны, если общество чрезвычайно негативно воспринимает приход с повестками в публичное место для того, чтобы сказать: "Уважаемые граждане, вы должны обновить данные". Если у вас данные обновлены, эта повестка вам ничего не меняет", – отметил Павлюк.

Мобилизация в Украине

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал мобилизацию и заявил, что нужно повернуть рабочий механизм и обеспечить ротацию. Военкомы, которые ранее были уволены, знали, как нужно проводить мобилизационные мероприятия, сказал Залужный.

Напомним, в Раде заговорили о мобилизации женщин. Парламентарии предупредили граждан о "непопулярных решениях" в случае более широкой потребности защиты Родины.

Также раньше в МОУ объяснили, заменит ли рекрутинг мобилизацию. Минобороны Украины разъяснило, как будет работать рекрутинг в Вооруженные силы.

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