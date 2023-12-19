УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Мышиная лихорадка "валит с ног" оккупантов под Купянском: командование игнорирует

Елизавета Бельмас
19 декабря 2023, 15:22
На Купянском направлении среди солдат ВС РФ массово распространется мышиная лихорадка.
Мышиная лихорадка
Мышиная лихорадка "валит с ног" оккупантов под Купянском / коллаж: Главред, фото: РОССМИ, Викимедиа

Личный состав российской армии массово страдает от заболевания "мышиной лихорадкой", которая передается от грызунов к человеку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны.

Согласно опубликованной информации, никакие жалобы на заболевание от личного состава командование ВС РФ не приняло и проигнорировало, приняв их за очередную попытку уклониться от участия в боевых действиях.

Что такое "мышиная лихорадка"

Данная болезнь имеет все признаки вируса. Она передается от грызунов несколькими способами:

видео дня
  • вдыхание пыли мышиных экскрементов
  • попадание в продукты питания

Изначально "мышиная лихорадка" напоминает обычный грипп. У человека начинает болеть голова, растет температура до 40 градусов, появляются высыпания и покраснения. Затем понижается давление, появляется кровоизлияние в глазах, тошнота и рвота несколько раз в день. Болезнь поражает почки.

В последствии, зараженный "мышиной лихорадкой" чувствует сильную боль в пояснице и серьезные трудности с мочеиспусканием.

Как "мышиная лихорадка" повлияла на боеспособность ВС РФ

В ГУР Минобороны сообщают, что вирус значительно снизил боеспособность российской армии на данном направлении. Помимо прочего, у оккупантов растет неудовлетворение из-за отсутствия обеспечения зимними вещами и полного отсутствия медицинской помощи.

Ситуация в Украине

Напомним, в ближайшие дни Украина и Великобритания подпишут десятилетний пакт о безопасности, в рамках которого Британия использует свой военно-морской опыт для помощи Украине в контроле Черного моря.

Также, вражеские российские войска меняют тактику в наступлении под Авдеевкой. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По словам главы ГВА, оккупанты перешли к концентрации личного состава и техники для атаки на отдельных направлениях.

Помимо прочего, российский диктатор Владимир Путин имеет готовность и политическую волю к запуску ракет по странам НАТО, но РФ не имеет намерений открытой войны с Североатлантическим альянсом.Такое мнение высказал экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив в интервью Главреду.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВС РФ
Реклама

Главное за день

Договор на 10 лет: Британия приготовила для Украины гарантии безопасности

Договор на 10 лет: Британия приготовила для Украины гарантии безопасности

14:13 Украина
Аномально тепло: синоптик сказала, какой будет погода на Рождество и Новый год

Аномально тепло: синоптик сказала, какой будет погода на Рождество и Новый год

14:02 Синоптик
Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: Близнецам сказочно повезёт, а Рыбы станут главным неудачником

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: Близнецам сказочно повезёт, а Рыбы станут главным неудачником

14:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

15:43

"Клин клином вышибать": Игнат высказался об ударах украинских беспилотников по РФ

15:22

Мышиная лихорадка "валит с ног" оккупантов под Купянском: командование игнорирует

15:15

Никогда не выливайте рассол от горошка: рецепт, который сразит всехВидео

15:12

"Россия слишком большая!": Путину мерещится попытка поделить РФ на пять частей

14:59

От планов не отказался: диктатор Путин угрожает Украине продолжением наступления

Участие военных Великобритании в войне в Украине невозможно, это приведет к Третьей мировой - АндрусивУчастие военных Великобритании в войне в Украине невозможно, это приведет к Третьей мировой - Андрусив
14:45

Рекрутинг и мобилизация в ВСУ: в МОУ объяснили, заменит ли рекрутинг мобилизацию

14:45

В Украине продукты на рождественский стол стремительно дорожают: какие цены

14:40

Церковный календарь на 2024 год: когда по новому стилю празднуем главные праздники

14:13

Договор на 10 лет: Британия приготовила для Украины гарантии безопасности

Реклама
14:02

Аномально тепло: синоптик сказала, какой будет погода на Рождество и Новый год

14:00

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: Близнецам сказочно повезёт, а Рыбы станут главным неудачникомЭксклюзив

13:59

Тайная сила символов: как выбрать тату, которое принесет богатство, удачу и любовь

13:38

Жир и нагар отпадет сам: женщина рассказала, как отмыть отмыть решетку из духовки

13:33

Смотрите на стены: признак того, что в вашем доме нашествие мышей

13:26

О масштабах "домашнего задания" по евроинтеграциимнение

13:05

"Не ожидал от него": российский режиссер рассказал, чем его поразил Зеленский

13:02

Некоторые украинцы могут получить 4500 грн: кому выплатят помощь

12:44

Катастрофа для Киева: закроют ли мост Метро и будет ли работать "красная ветка"

12:42

"То есть, то нет": TAYANNA призналась, общается ли ее сын с экс-супругом-россиянином

12:41

Евровидение-2024: новые подробности Нацотбора

Реклама
12:26

Какая группа крови самая лучшая: врач дал окончательный ответ

12:21

Китайський гороскоп на завтра 20 декабря 2023: Тигру - вспылчивость, Петуху - ревность

12:19

Нужно за 5 секунд догадаться, что не так на картинке: загадка для самых сообразительных

11:52

Гонят большое количество техники: оккупанты по-новому атакуют Авдеевку

11:45

"Возьмем мотивацией": Гуменюк заинтриговала, как ВСУ будут освобождать оккупированную Херсонщину

11:35

Бокалы будут блестеть как новые: эксперт рассказал, как избавиться от помутнения

11:28

"Путин готов запускать ракеты по странам НАТО": Андрусив оценил угрозу

11:11

Эксперт ответил, отправит ли Британия свои войска в Украину

10:59

Что приготовить на Новый год горячее: изысканный, но очень простой рецепт говяжьих рулетиков

10:55

Приведет к проблемам с сердцем: диетолог назвал, сколько яиц можно есть в день

10:55

Згурец рассказал, почему плацдарм на Херсонщине является очень перспективным для ВСУ

10:54

Только не в мусорку: что можно сделать из кожуры мандарина

10:37

"РФ преобладает в вооружении и живой силе": Сырский назвал ближайшие цели оккупантов

10:35

Оккупанты продавливают оборону ВСУ вблизи Крынок: ситуация на Херсонщине тяжелая

10:13

Чтобы не было проблем со здоровьем и деньгами: в какие дни можно мыть голову

09:58

Церковный праздник и день ангела 20 декабря: кого нужно поздравить в этот день

09:56

"Это нонсенс": кто мог устроить "прослушку" Залужного - Свитан

09:25

"Эта война надолго": командир "Азова" обратился к украинцам с важным заявлением

09:15

В Китае произошло мощное землетрясение: обрушены здания, погибли больше сотни людей

09:01

Завод в РФ не справляется с производством ракет: партизаны получили секретные документы

Реклама
08:47

Гороскоп на завтра 20 декабря 2023: Козерогам время обратиться к врачу, Рыбы получат шанс

08:31

"Байден готов к компромиссам": в Белом доме сделали важное заявление о помощи Украине

08:17

РФ не собирается заканчивать войну в Украине: командующий ВС Латвии назвал причину

08:15

Россияне имеют незначительные успехи возле Клещиевки и Андреевки: в ISW раскрыли детали

08:10

Кто именно осуществил разоружение Украины?мнение

07:19

Сегодня Зеленский даст большую пресс-конференцию: что о ней известно

06:49

Ночью РФ атаковала Украину "Шахедами": под ударом был Староконстантинов

06:10

Что будет, если Украина останется без помощи Запада?мнение

05:30

В Украине будут наращивать производство FPV-дронов: это компенсирует 155-мм снаряды

05:00

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти щенка

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюр
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять