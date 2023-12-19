Мышиная лихорадка "валит с ног" оккупантов под Купянском: командование игнорирует

Личный состав российской армии массово страдает от заболевания "мышиной лихорадкой", которая передается от грызунов к человеку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны.
Согласно опубликованной информации, никакие жалобы на заболевание от личного состава командование ВС РФ не приняло и проигнорировало, приняв их за очередную попытку уклониться от участия в боевых действиях.
Что такое "мышиная лихорадка"
Данная болезнь имеет все признаки вируса. Она передается от грызунов несколькими способами:
- вдыхание пыли мышиных экскрементов
- попадание в продукты питания
Изначально "мышиная лихорадка" напоминает обычный грипп. У человека начинает болеть голова, растет температура до 40 градусов, появляются высыпания и покраснения. Затем понижается давление, появляется кровоизлияние в глазах, тошнота и рвота несколько раз в день. Болезнь поражает почки.
В последствии, зараженный "мышиной лихорадкой" чувствует сильную боль в пояснице и серьезные трудности с мочеиспусканием.
Как "мышиная лихорадка" повлияла на боеспособность ВС РФ
В ГУР Минобороны сообщают, что вирус значительно снизил боеспособность российской армии на данном направлении. Помимо прочего, у оккупантов растет неудовлетворение из-за отсутствия обеспечения зимними вещами и полного отсутствия медицинской помощи.
Ситуация в Украине
Напомним, в ближайшие дни Украина и Великобритания подпишут десятилетний пакт о безопасности, в рамках которого Британия использует свой военно-морской опыт для помощи Украине в контроле Черного моря.
Также, вражеские российские войска меняют тактику в наступлении под Авдеевкой. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По словам главы ГВА, оккупанты перешли к концентрации личного состава и техники для атаки на отдельных направлениях.
Помимо прочего, российский диктатор Владимир Путин имеет готовность и политическую волю к запуску ракет по странам НАТО, но РФ не имеет намерений открытой войны с Североатлантическим альянсом.Такое мнение высказал экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив в интервью Главреду.
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