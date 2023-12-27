Законопроект о мобилизации отправят на доработку: в Forbes раскрыли детали

Не исключено, что депутатов из президентской политсилы все же попытаются убедить поддержать проект закона.

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Принять законопроект о мобилизации планируют до конца января или в начале февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Новый законопроект о мобилизации в Украине, который вызвал немало критики в обществе, вероятно, отправят на доработку. Об этом пишет Forbes со ссылкой на депутатов фракций "Слуга народа" (СН) и "Голос" в Верховной Раде.

Депутат из оборонного комитета Соломия Бобровская ("Голос") не исключает, что депутатов из президентской политсилы все же попытаются убедить поддержать закон.

"В текущей редакции они вряд ли соберут достаточное количество голосов в парламенте", - сказал один из собеседников издания на условиях анонимности.

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Когда могут принять законопроект о мобилизации

Парламент рассмотрит правительственные законопроекты об ужесточении правил мобилизации в Украине в течение ближайшего месяца.

Вероятные даты первого голосования – 10–14 января.

Принять законопроект в целом планируют до конца января или в начале февраля.

Спорные вопросы закона о мобилизации

По словам нардепов из комитета по обороне, большинство дискуссионных норм (относительно ограничения прав лиц, избегающих призыва, электронных повесток или возможной мобилизации людей с инвалидностью третьей группы и т.п.) появились после доработки законопроекта Министерством обороны.

Помимо появления спорных моментов, исчезли норма, предложенные комитетом. Одна из них – ротации.

Не согласны нардепы и с решением о мобилизации людей с инвалидностью третьей группы.

Также в документе появилась норма о том, что для уточнения данных человек может быть задержан на срок от трех часов до трех суток.

"Фактически это похищение людей и драконовские методы", – считает Соломия Бобровская.

Аналогичного мнения она и о непомерно больших штрафах, устанавливаемых за неявку в ТЦК или нарушение военного учета. По словам Бобровской, в региональных центрах у большинства людей нет таких средств.

Документ несет также и экономические риски, в частности, из-за ограничений для людей, уклоняющихся от военного учета.

Глава экономического комитета Дмитрий Наталуха отметила, что, если финальная версия законопроекта заставит значительную часть населения оборвать какие-либо связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать, негативный эффект для экономики будет трудно переоценить.

Среди возможных последствий нардеп называет прекращение работы с государственными банками, снятие наличных, переход на серое трудоустройство и, как следствие – снижение налоговых поступлений, увеличение эмиграции трудоспособных женщин, снижение внутренней логистики и т.д.

"Если в 2022-м часть населения убегала от вражеского государства, то при ошибочном решении в 2024-м появится риск, что украинцы начнут убегать уже от своего", – добавила Наталуха.

Законопроект о мобилизации - что известно

В понедельник, 25 декабря, Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Об основных изменениях можно почитать в материале: Электронные повестки, в ТЦК за 20 дней и ограничения: детали законопроекта о мобилизации.

Согласно документу, в Украине могут мобилизовать лиц с инвалидностью.

Также мы писали о том, какие категории мужчин не будут подлежать призыву.

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