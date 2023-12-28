"У нас достаточно работы": в Нацполиции не хотят раздавать украинцам повестки

Полиция занимается документированием уголовных правонарушений среди представителей ТЦК и СП. Поэтому нелогично привлекать правоохранителей к раздаче повесток.

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Полицию хотят привлечь к раздаче повесток, Иван Выговский выступил против / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ТСН, Нацполиция

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский не поддерживает идею дать полицейским право выдавать повестки военнообязанным без участия работников ТЦК. По его словам, у ведомства и без этого хватает работы.

"У нас очень много своего функционала, и мы считаем, что каждый должен заниматься своей работой. Мы и так подхватываем разные моменты. Почему? Потому что полиция - самый крупный правоохранительный орган, поэтому мы и подставляем плечо другим правоохранительным структурам, и если мы этого не будем делать, то некоторые важные направления работы просто упадут", - сказал Выговский в интервью изданию Украинские новости.

Кроме того, по его словам, полиция занимается документированием уголовных правонарушений среди представителей ТЦК и СП. Поэтому нелогично привлекать правоохранителей к раздаче повесток.

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"Получается, что мы будем с одной стороны документировать, а с другой еще и повестки раздавать? Поэтому, я считаю, что у нас достаточно работы. Мы и так максимально помогаем по мобилизации, устанавливаем места нахождения уклонистов", - добавил Выговский.

Законопроект о мобилизации - что известно

В понедельник, 25 декабря, Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Об основных изменениях можно почитать в материале: Электронные повестки, в ТЦК за 20 дней и ограничения: детали законопроекта о мобилизации.

Согласно документу, в Украине могут мобилизовать лиц с инвалидностью.

Также мы писали о том, какие категории мужчин не будут подлежать призыву.

По данным СМИ, новый законопроект о мобилизации в Украине, который вызвал немало критики в обществе, вероятно, отправят на доработку.

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