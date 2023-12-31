Открыли огонь по своим: россияне пошли штурмом на собственные позиции с танками

Бойцы 63-й ОМБр ВСУ с помощью дрона сняли на видео атаку российских подразделений на собственные же позиции на Лиманском направлении с применением бронетехники.

https://glavred.info/ukraine/otkryli-ogon-po-svoim-rossiyane-poshli-shturmom-na-sobstvennye-pozicii-s-tankami-10529603.html Ссылка скопирована

Штурм россиянами собственных позиций попал на видео / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Российские войска захватили собственные позиции на Лиманском направлении в Луганской области возле Дибровы. В ходе штурма они потеряли ориентацию и убили и ранили нескольких своих военнослужащих. Об этом говорится в сообщении мониторинговой группы DeepState со ссылкой на видео 63 ОМБр.

Сначала оккупанты атаковали позиции из танков, а затем двинулись на штурм пехотой. Украинским защитникам не оставалось ничего, кроме как лишь наблюдать за тем, как оккупанты ведут бой между собой.

"Возле Дибровы враг штурмовал собственные же позиции, были 200-е и 300-е. Россияне сначала танком разобрали собственную позицию, а потом начали штурмовать пехотой", – говорится в сообщении. видео дня

Как сообщают аналитики, бойцы 63-й ОМБр ВСУ наблюдали за этим явлением с помощью дрона. Они также сняли видео, на котором можно увидеть "успешную" спецоперацию по самоликвидации российской армии.

Смотрите видео о том, как россияне штурмовали собственные позиции на Лиманском направлении:

Скриншот

Отмечается, что эту позицию ВСУ потеряли несколько дней назад, но не все подразделения России были об этом информированы, поэтому они активно пытались ее захватить. Это привело к потерям среди российских оккупантов. Такой случай показывает ненадлежащий уровень коммуникации в российских войсках.

"Бои в лесу – это трудно не только по своей специфике, но и потому, что тяжело ориентироваться. Этот случай, конечно, самый показательный. Жаль, что по объективным причинам не можем оставить на видео смех и комментарии пилотов", – добавили в DeepState.

Война России против Украины - последние новости

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал украинцев быть внимательными к сигналам воздушной тревоги в новогоднюю ночь.

Российские оккупанты пытаются полностью захватить Авдеевку в Донецкой области. Они сменили тактику и попытаются окружить город, двигаясь малыми группами к северо-западу от степного. Об этом заявил представитель 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Лазуткин.

В Кремле считают, что тенденция перехода русскоязычных граждан Украины на украинский язык является особенно опасной. Они считают, что изменить эту ситуацию можно только с помощью репрессий и кардинального изменения политических элит. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.