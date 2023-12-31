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Открыли огонь по своим: россияне пошли штурмом на собственные позиции с танками

Юрий Берендий
31 декабря 2023, 17:00
Бойцы 63-й ОМБр ВСУ с помощью дрона сняли на видео атаку российских подразделений на собственные же позиции на Лиманском направлении с применением бронетехники.
Открыли огонь по своим: россияне пошли штурмом на собственные позиции с танками
Штурм россиянами собственных позиций попал на видео / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Российские войска захватили собственные позиции на Лиманском направлении в Луганской области возле Дибровы. В ходе штурма они потеряли ориентацию и убили и ранили нескольких своих военнослужащих. Об этом говорится в сообщении мониторинговой группы DeepState со ссылкой на видео 63 ОМБр.

Сначала оккупанты атаковали позиции из танков, а затем двинулись на штурм пехотой. Украинским защитникам не оставалось ничего, кроме как лишь наблюдать за тем, как оккупанты ведут бой между собой.

"Возле Дибровы враг штурмовал собственные же позиции, были 200-е и 300-е. Россияне сначала танком разобрали собственную позицию, а потом начали штурмовать пехотой", – говорится в сообщении.

видео дня

Как сообщают аналитики, бойцы 63-й ОМБр ВСУ наблюдали за этим явлением с помощью дрона. Они также сняли видео, на котором можно увидеть "успешную" спецоперацию по самоликвидации российской армии.

Смотрите видео о том, как россияне штурмовали собственные позиции на Лиманском направлении:

Открыли огонь по своим: россияне пошли штурмом на собственные позиции с танками
Скриншот

Отмечается, что эту позицию ВСУ потеряли несколько дней назад, но не все подразделения России были об этом информированы, поэтому они активно пытались ее захватить. Это привело к потерям среди российских оккупантов. Такой случай показывает ненадлежащий уровень коммуникации в российских войсках.

"Бои в лесу – это трудно не только по своей специфике, но и потому, что тяжело ориентироваться. Этот случай, конечно, самый показательный. Жаль, что по объективным причинам не можем оставить на видео смех и комментарии пилотов", – добавили в DeepState.

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