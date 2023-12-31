Тревога на Новый год: в Воздушных силах предупредили об угрозе обстрелов

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал украинцев быть внимательными к сигналам воздушной тревоги в новогоднюю ночь. Он подчеркнул, что россияне могут нанести удары и по военным и по гражданскому населению. Об этом Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.
"Нужно понимать, что враг не будет делать никаких поблажек ни военным, ни гражданским. Вы видите, как они бьют прямо по центру трехмиллионного города зенитными ракетами. Есть в них ракеты и большего радиуса действий... Поэтому прежде всего - беречь себя, реагировать на сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул Игнат.
Он отметил, что враг проводит ежедневные атаки на Украину с помощью как беспилотников, так и ракет разных типов.
"Поэтому берегите себя, а воздушные силы и Силы обороны будут делать все для того, чтобы как можно больше уничтожить этих отбросов", - сказал спикер ПС.
Юрий Игнат также напомнил о запрете применения салютов и фейерверков. По его словам, в современных условиях использование салютов недопустимо с любой точки зрения.
Массированный обстрел территории Украины
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 29 декабря российские войска совершили самованый обстрел Украины. В результате этой атаки было выпущено 36 дронов "Шахед" и 122 ракеты воздушного базирования. По информации издания "Экономическая правда", это нападение обошлось Российской Федерации в сумму 1,273 млрд долларов.
Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что РФ будет продолжать эту тактику нанесения массированных ракетно-дроновых ударов по территории Украины.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ответ на масштабный удар по Украине 29 декабря не заставит себя ждать.
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