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Тревога на Новый год: в Воздушных силах предупредили об угрозе обстрелов

Юрий Берендий
31 декабря 2023, 16:05обновлено 31 декабря, 17:01
По словам спикера Воздушных сил, украинцам необходимо позаботиться о собственной безопасности в новогоднюю ночь из-за возможных обстрелов со стороны России.
Тревога на Новый год: в Воздушных силах предупредили об угрозе обстрелов
В Воздушных силах обратились к украинцам перед Новым годом / Коллаж: Главред, фото: АрміяInform, warfor.me

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал украинцев быть внимательными к сигналам воздушной тревоги в новогоднюю ночь. Он подчеркнул, что россияне могут нанести удары и по военным и по гражданскому населению. Об этом Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

"Нужно понимать, что враг не будет делать никаких поблажек ни военным, ни гражданским. Вы видите, как они бьют прямо по центру трехмиллионного города зенитными ракетами. Есть в них ракеты и большего радиуса действий... Поэтому прежде всего - беречь себя, реагировать на сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что враг проводит ежедневные атаки на Украину с помощью как беспилотников, так и ракет разных типов.

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"Поэтому берегите себя, а воздушные силы и Силы обороны будут делать все для того, чтобы как можно больше уничтожить этих отбросов", - сказал спикер ПС.

Юрий Игнат также напомнил о запрете применения салютов и фейерверков. По его словам, в современных условиях использование салютов недопустимо с любой точки зрения.

Массированный обстрел территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 29 декабря российские войска совершили самованый обстрел Украины. В результате этой атаки было выпущено 36 дронов "Шахед" и 122 ракеты воздушного базирования. По информации издания "Экономическая правда", это нападение обошлось Российской Федерации в сумму 1,273 млрд долларов.

Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что РФ будет продолжать эту тактику нанесения массированных ракетно-дроновых ударов по территории Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ответ на масштабный удар по Украине 29 декабря не заставит себя ждать.

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