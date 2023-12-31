Кремль получил мощный удар в Украине: у Путина уловили опасную тенденцию – ГУР

В стране-агрессоре России считают, что переломить общественное мнение в Украине в свою пользу можно только "кардинальной сменой элит и силовыми чистками".

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У Путина опасаются перехода русскоязычных украинцев на русский язык - ГУР / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

В Кремле считают особо опасной тенденцию перехода русскоязычных граждан Украины на украинский язык. Дескать, изменить ситуацию можно только репрессиями и кардинальной сменой политических элит. Также у Путина предостерегают о мыслях, связанных с тем, что западная поддержка украинского государства может закончиться. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщает пресс-служба ГУР, в российском государстве-агрессоре опасаются перехода русскоязычных украинцев на украинский язык. В Кремле думают, что изменить ситуацию можно лишь "кардинальной сменой элит и силовыми чистками".

"В частности, в России считают критическим для себя переход русскоязычных граждан Украины на родной язык. Общественный консенсус, возникший в Украине в результате полномасштабного российского вторжения, является источником глубокой фрустрации вождей в кремле. Чтобы снова привлечь бывших сторонников России среди украинцев, московские" подчеркивают необходимость представить "образ будущего для украинцев при разных сценариях "СВО". Что именно подразумевают в Кремле – не уточняют, но подчеркивают, что решить проблему внутри Украины в пользу России можно только "кардинальной сменой элит и силовыми чистками"", - отметили в разведке. видео дня

Также советники Кремля предостерегают от мыслей относительно того, что западная поддержка Украины в следующем году, дескать, может быть прекращена.

"В то же время советники вождей террористической России предостерегают от мысли, что западная помощь в следующем году прекратится ― это недопустимо и опасно". Утверждение прозападного вектора развития Украины и сохранение выхода нашего государства к Черному морю оценивается Москвой как угроза, что в будущем может привести к "большим проблемам", - подчеркнули в военной разведке.

ГУР о планах Путина

В Главном управлении разведки назвали Путину два условия по завершению войны против Украины. В частности, Киев стремится завершить войну на своих интересах и привлечь россиян к ответственности за преступления.

Также в ГУР сказали, что Россия задумала провокацию на Совбезе ООН – Москва намерена организовать неформальную встречу с представителями режима Януковича и Беркута. "Модератором" станет представитель РФ в ООН Василий Небензя.

В ГУР рассказали, что может заставить Путина завершить войну. По мнению замначальник военной разведки Вадима Скибицкого, для реализации нужного сценария следует перенести войну на территорию Крыма. Военные действия на оккупированном полуострове должны в целом повлиять на события на поле боя.

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