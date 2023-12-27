ГУР: Россия задумала провокацию на Совбезе ООН - пригласит 'друзей' Януковича и 'Беркут'

Россия пригласит на" неформальное "заседание министра времен Януковича Захарченко и одного из командиров"Беркут".

https://glavred.info/ukraine/gur-rosiya-zadumala-provokaciyu-na-radbezi-oon-zaprosit-druziv-yanukovicha-i-berkut-10528544.html Ссылка скопирована

РФ собирает неформальное заседание / Коллаж Главреда. Фото: ОП, ua.depositphoto.com, скриншот

Россия инициировала проведение неформального заседания Совета Безопасности ООН на тему "10 лет Евромайдана в Украине: шаг в пропасть", чтобы озвучить "свежие идеи" по войне в Украине - по так называемой "формуле Аррия".

Как сообщает ГУР, "Формула Аррия" - это формат неформальных встреч, на котором представители стран могут провести откровенный обмен мнениями. На них не действуют жесткие процедурные правила и привлекаются участники, которые не соприкасаются с дипломатической работой.

"То есть люди, "которых полезно было бы заслушать". Вместе с тем, этот формат действительно бывает полезным, когда дипломаты должны откровенно обсудить неоднозначные вопросы вне официальных процедур", - поясняют в разведке. видео дня

По данным ГУР, в рамках заседания россияне еще раз попытаются "донести" до слушателей традиционные нарративы о "неонацистской природе киевского режима и его вооруженных формированиях". Также среди озвученных тем: "история нацизма в Украине и его современное состояние", "преступления националистических батальонов против мирного населения на востоке и юге Украины".

"Документ, представленный в адрес Генерального секретаря ООН, также не содержит "свежих" идей и повторяет традиционные формулировки российской пропаганды. Центральное сообщение "презентации: "инспирирование Евромайдана со стороны стран Запада и США". Соответственно, развязанная война оправдывается планами" защитить мирное население на востоке и юге Украины", - отмечают разведчики.

Впрочем, на этот раз россияне предложили определенное "ноу-хау", подчеркивают в ГУР. В роли приглашенных гостей, "которых полезно было бы заслушать", выступают министр внутренних дел времен Януковича - Виталий Захарченко, один из командиров "Беркута" - Дмитрий Сабина, а также российские пропагандисты - Максим Григорьев и Михаил Хазин. Будет вести заседание постоянный представитель рф в ООН Василий Небензя.

"В целом, интерес к анонсированному мероприятию со стороны членов Совета Безопасности ООН крайне низкий. Большинство из них будет представлено так называемыми "экспертами". То есть, советниками или вторыми секретарями. Они не настроены "слушать" Захарченко, зато намерены высказать позицию своих государств относительно "реального положения дел", - подчеркивают в ГУР.

Само мероприятие, объясняет украинская разведка, рассчитано в основном на "внутреннюю" российскую аудиторию, поскольку интерес со стороны международных медиа находится практически на нулевом уровне.

Утверждается, что заседание, среди прочего, является частью программы "выборов Путина", которые запланированы на март 2024 года. По мнению российских пропагандистов, электорату будет полезно знать, что тезисы по оправданию войны в Украине будут звучать в стенах ООН. А "интимный" неформальный статус позволит избавиться от въедливых комментариев международных дипломатов насчет очередного бреда о "боевых комарах" и "американских биолабораториях".

Как писал Главред, постпред Украины в ООН Кислица жестко присадил РФ на заседании Совбеза ООН. Также дипломат призвал россиян "собирать манатки и отправляться на рубеже 1991 года".

Кроме того, Кислица призвал переименовать Россию в Московию, чтобы вернуть стране-агрессору ее историческое название. Нынешняя все равно была украдена.

Напомним, представителя России впервые не включили в состав Международного суда ООН. В то же время избрали представителей Австралии, Мексики, ЮАР, Румынии и США.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.