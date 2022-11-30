"Вернуть Московии ее историческое название": постпред Украины в ООН призвал переименовать Россию

Россия украла свое текущее название, поэтому ничто не мешает властями в Украине восстановить историческую справедливость, отметил постпред в ООН Сергей Кислица.
Украине следует переименовать Россию в Московию, чтобы вернуть стране-агрессору ее исторической название. Нынешнее все равно было украдено. Об этом заявил постоянный представитель Киева при Организации объединенных наций Сергей Кислица.
В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что конкретное государство может в своем законодательстве называть другую страну так, как считает нужным.
"Возьмем Magyarország Венгрия (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich – Austria (Eng); Rakúsko (Slovak), одним словом, кто как хочет так и называет", - отметил Кислица.
По его словам, поэтому правительству и парламенту Украины следовало бы вернуть России историческое название. Текущее название российское государство-агрессор все равно украло.
"Так что нам – Кабмину, Верховной Раде – мешает вернуть Московии ее историческое название. Нынешнее все равно украдено", - подчеркнул Сергей Кислица.
К слову, царь Петр I в 1972 году провозгласил Московское царство Российской империей. Итого России всего три столетия. Впрочем, она регулярно тиражирует пропаганду, при помощи которой хочет выставить себя якобы наследницей Киевской Руси.
Напомним, в декабре прошлого года депутаты Львовского облсовета своим постановлением обратились к президенту Владимиру Зеленскому с инициативой о переименовании России в Московию. Решение поддержали 59 народных избранников.
В январе 2022 года депутаты в Киевском городском совете также предложили переименовать страну-агрессора Россию в Московию. По мнению депутатов, оккупанты используют действующее название для идеологического оправдания оккупации украинского государства.
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