Это поможет вам сэкономить на новогодних праздниках и еще подзаработать

Есть ряд полезных хобби, которые если не сразу, до в перспективе принесут вам немного денег.

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Читайте, что продавать на новый год 2023 / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Новогодние праздники опустошают наши финансы. Поэтому для многих вопрос, как подзаработать на Новый год, да еще и сэкономить на еде и напитках, становится очень актуальным.

Сэкономить деньги - всегда привлекательная перспектива, хотя и трудновыполнимая. Но есть ряд хобби, которые помогут вам сберечь немного деньжат в кармане, пишет New York Post.

Как сэкономить на подготовке к Новому году

Займитесь выращиванием полезных трав к блюдам

видео дня

Вы получите множество преимуществ от этого хобби. Например, у вас всегда будет свежая руккола или петрушка для изысканного праздничного ужина. Для начала достаточно нескольких горшков с землей и место для них где-то на балконе или подоконниках.

Продавайте свежие фрукты и овощи вместо того, чтобы выбрасывать их из холодильника

Во-первых, это экологично. Во-вторых - принесет немного дополнительного дохода.

Научитесь печь хлеб

Полезный навык для тех, кто его любит есть. Кроме того, вы со временем можете усовершенствовать свои кулинарные таланты и даже печь булочки для семьи или на продажу. В любом случае это исключит из списка покупок самый популярный продукт.

Научитесь вязать

Это не только будет вас расслаблять после тяжелых рабочих будней, но и обеспечит вам множество бесплатных аксессуаров и одежды, которые вы затем можете дарить близким, экономя тем самым на покупке подарков.

Создайте блог

Это может послужить вам отличным творческим выходом, а также помочь другим людям.

Если вы будете регулярно публиковать посты, ваш блог может стать подработкой.

Запустите YouTube-канал

YouTube может стать интересным способом выразить себя и расширить свои творческие границы. Выберите нишу, на которой вы хотите сосредоточиться, и начните создавать видео, подходящие под этот жанр.

У вас появится возможность зарабатывать деньги на своем канале, как только вы увеличите количество подписчиков.

Займитесь фотографией

Если вы только начинаете свой путь в фотографии, нет необходимости сразу идти и покупать дорогую камеру.

Если вам это действительно нравится, в будущем можно приобрести оборудование. Для начала вам подойдет старая камера или телефон, которые у вас есть.

Вы можете поделиться своей работой с другими в Instagram. Как только вы действительно начнете совершенствовать свое ремесло, вы сможете предлагать свои услуги другим.

Приведите свои финансы в порядок

Упорядочивание финансов может оказаться очень полезным. Существует множество различных аспектов финансов: от простого составления бюджета до инвестирования.

Если вы новичок и пытаетесь разобраться со своими финансами, но не знаете, с чего начать, книги по финансам - отличная отправная точка.

Свечи своими руками

Свечи стоят дорого, так почему бы не научиться делать их самостоятельно? На удивление их легко сделать, и вы можете украсить их в соответствии с атмосферой вашего дома. Это также еще и отличный подарок для ваших близких.

Поставьте перед собой задачу по чтению

Книги могут обогатить вас знаниями и скрасить досуг. Поставьте себе цель: сколько книг вы хотели бы читать каждый месяц. Постарайтесь найти хорошее сочетание научно-популярных и художественных книг. Возможно, вы даже вдохновитесь на написание своей собственной.

Вы можете сэкономить деньги, взяв книги в библиотеке, а не покупая их в магазине.

Научитесь готовить

Найдите время в Новом году, чтобы научиться готовить. Это сэкономит вам кучу денег на заказы в ресторанах или кафе.

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