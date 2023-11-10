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Впервые в истории ООН: Владимир Зеленский сообщил о новой "пощечине" для России

Юрий Берендий
10 ноября 2023, 08:17
Впервые в истории, страны-члены ООН отказали в предоставлении России права представлять их интересы в Международном суде. ООН начала очищаться от влияния РФ.
Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, офис президента
Владимир Зеленский сообщил о новой "пощечине" для России / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Офис президента

Представителя России впервые не включили в состав Международного суда ООН. В то же время избрали представителей Австралии, Мексики, ЮАР, Румынии и США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Х (бывший Twitter).

"ООН начала очищаться от злонамеренного влияния России. Впервые в истории ООН ее государства-члены отказались от России в праве принимать решения от их имени в Международном Суде ООН. Мир видит, кто разрушает международное право, а не защищает его. Поздравляем представителей Австралии, Мексики, ЮАР, Румынии и США с победой на выборах в Международный суд ООН как в Совете Безопасности, так и в Генассамблее", – написал Владимир Зеленский.

В свою очередь, представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что это действительно историческое событие — впервые с 1946 года Москве было указано на необходимость выйти из Международного суда ООН.

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"Да еще как! В Совбезе РФ не смогла набрать более 5-6 голосов во всех 5 турах. Это при том, что ее ярый оппонент США набрал 12-14. Не менее провальным был и результат в ГА (Генеральная Ассамблея ООН, – ред.) – 2 с конца", – добавил он.

В то же время, Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, выразил надежду, что международное сообщество продолжит адекватно реагировать на действия страны-террориста.

"Представителя России впервые не избрали в состав Международного суда ООН. Мировое сообщество ценит принципы права и справедливости. Надеюсь, что это станет тенденцией. Агрессорам и террористам не место среди цивилизованных стран", – написал Ермак.

Война в Украине-последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 10 ноября во временно оккупированном Крыму произошли взрывы. В частности, звуки взрывов были слышны в Феодосии, недалеко от нефтебазы.

Также, украинские военные, по крайней мере в двух районах, смогли перерезать дорогу Алешки-Новая Каховка.

В то же время, как сообщает мониторинговая группа DeepState, вооруженные силы Украины прилагают все усилия для освобождения территорий от российских оккупантов. ВСУ имеют успехи в Запорожской области.

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ООН Владимир Зеленский Андрей Ермак Сергей Кислица
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