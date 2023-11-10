Пылает 1 тысяча кв. м: в Виннице вспыхнул пожар, который виден почти на весь город

В Виннице произошел масштабный пожар. В ужине 9 ноября загорелся склад на улице Гонты. Об этом сообщает ГСЧС.
На этих складах хранили ламинат. Огонь охватил около 1 тысячи кв. м. Пламя пытаются потушить спасатели.
"Чрезвычайники делают все возможное, чтобы пламя не распространилось на рядом расположенные металлические ангары. Пожар локализован в 22: 40", - говорится в сообщении.видео дня
На месте возгорания работают 43 представителя личного состава и 12 единиц спецтехники. Пока неизвестно, что именно стало причиной возгорания.
Ранее сообщалось, в Кривом Роге возник пожар после того, как РФ ударила по промышленному объекту. Город атаковали российские ракеты и беспилотники. Сообщается, что в результате "прилета" никто не пострадал.
До этого РФ ударила по Кременчуге. После этого вспыхнул пожар, предприятие не работает. Атака произошла в ночь на 1 ноября. Оккупанты запустили по городу "шахедами".
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