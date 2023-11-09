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Лупил ногами: в Житомирской области произошла драка с сотрудником ТЦК

Ангелина Подвысоцкая
9 ноября 2023, 20:54
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".
драка в Житомирской области
В Житомирской области мужчина избил работника ТЦК и СП / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В Житомирской области произошла драка с участием работника ТЦК и СП. оказалось, что на него напал мужчина и избил его. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Житомирской области Виктория Дубовик, сообщает Суспільне.

Работник ТЦК вместе с коллегами находился в служебных делах. На одного из них напал мужчина и увидел не только руками, но и ногами. Этот момент удалось запечатлеть на видео обычным прохожим.

На видео видно, как мужчина прижал работника к стене и начал бить коленом.

видео дня

Смотрите видео с дракой в Житомирской области:

драка в Житомирской области
В Житомирской области мужчина избил работника ТЦК и СП / фото: скриншот

На другом видео видно, что коллеги пострадавшего мужчины пытались остановить нападавшего. Они повалили его на землю и держали. Когда тот вырвался, он снова нанес несколько ударов.

Смотрите видео с дракой в Житомирской области:

драка в Житомирской области
В Житомирской области мужчина избил работника ТЦК и СП / фото: скриншот

Что говорят правоохранители

Пострадавший работник ТЦК и СП обратился в полицию. Его направили для прохождения судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители установили личность нападавшего, но пока его не задержали.

"Сейчас мужчину разыскивают, поскольку, предварительно известно, что он выехал за пределы Житомира", — сказала пресс-секретарь полиции в области.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 296 "Хулиганство". Нападающему грозит штраф до 17 тысяч гривен, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что военком из Закарпатья заставлял солдат строить себе имение. Как указывает пресс-служба ГБР, военком по меньшей мере с начала марта 2023 года "командировал" подчиненных на строительство дома. Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении.

Также сообщалось, что в Одесской области в воинской части офицер избил военнослужащего. К следователям поступила информация, что после драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с серьезными ушибами головы. Сотрудники Государственного бюро расследований провели следственные действия, изъяли видеозаписи инцидента, опросили свидетелей, а также поговорили с пострадавшим в больнице.

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военкоматы Житомирская область драка
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