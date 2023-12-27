'Путин в ярости': россияне ищут виновных в уничтожении корабля 'Новочеркасск' - АТЕШ

В Феодосии оккупанты ищут причастных к уничтожению корабля / Коллаж: Главред, фото: t.me/war_monitor, uk.wikipedia.org

Россияне отправили большую группу оперативников в Феодосию для расследования уничтожения десантного корабля "Новочеркасск". Диктатор Путин в ярости, происходит облава на местных жителей, а командиров могут лишить должностей из-за провальной обороны. Об этом сообщили партизаны движения "АТЕШ".

ФСБ, контрразведка, прокуратура и ведомственная комиссия направили своих оперативников в Феодосию, также ожидается прибытие высокопоставленных чиновников из Москвы. Параллельно с расследованием ФСБ и других структур происходят облавы на местных жителей в Феодосии. Там проводят проверки телефонов и обыски в домах. Таким образом оккупанты ищут наводчиков причастных к уничтожению корабля.

"Путин в полной ярости из-за уничтожения БДК "Новочеркасск". Издан приказ о наказании сил ПВО Крыма. Ожидается снятие многих командиров и отправка их на фронт для участия в штурмовых группах. Фактически избавляются от них", - отметили в "АТЕШ". видео дня

По данным "АТЕШ", Путин приказал наказать силы ПВО Крыма, а командиров, отвечающих за оборону, могут снять и отправить на фронт. Партизаны утверждают, что у России проблемы с обнаружением ракет западного производства, а командиры это скрывают, пытаясь избежать ответственности.

Уничтожение десантного корабля"Новочеркасск"

Напомним, 26 декабря, украинские силы уничтожили десантный корабль"Новочеркасск" в Феодосии. Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил это, отметив уменьшение флота России.

Также после удара ВСУ по "Новочеркасску" в Феодосии, по данным Telegram-канала Astra, по меньшей мере 19 российских моряков ранены, а 33 считаются пропавшими. На момент атаки на корабле находилось 77 человек. Найдены фрагменты ракеты Storm Shadow, а корабль полностью уничтожен и затонул.

Как сообщал Главред, на борту корабля могло быть около 80 человек, включая посторонних лиц. Предварительная информация подтверждает вероятность жертв, но информация о количестве потерь российских захватчиков еще проверяется.

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