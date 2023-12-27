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Не обошлось без жертв: в ВМСУ раскрыли детали уничтожения БДК Новочеркасск

Алексей Тесля
27 декабря 2023, 12:58
На борту БДК Новочеркасск могло находиться около 80 человек, сообщил Дмитрий Плетенчук.
БДК Новочеркасск
БДК Новочеркасск взорвали в Феодосии / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

В Военно-морских силах Украины прокоментовали ракетный удар в Феодосии по десантному кораблю Новочеркасск Черноморского флота РФ.

На его борту могло находиться около 80 человек, сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода.

По его словам, есть информация о том, что, что с учетом типа корабля, там могли быть еще и посторонние лица.

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"Поэтому то, что там не могло обойтись без жертв — это больше похоже на правду", — сказал представитель ВМСУ.

Кроме того, Плетенчук также добавил, что сейчас указанная информация верифицируется, но заверил, что со временем будет известно "хотя бы приблизительное" количество потерь российских захватчиков.

Уничтожение БДК Новочеркасск

Как сообщалось ранее, после атаки на БДК "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка. В момент атаки в ночь на 26 декабря на корабле находились 77 моряков.

В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск".

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар крылатыми ракетами по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии (Крым) в ночь на 26 декабря.

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Черноморский флот феодосия Новочеркасск новости Крыма война России и Украины
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