Атаки на БДК "Новочеркасск": в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

После удара ВСУ по десантному кораблю "Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии как минимум 19 российских моряков ранены, а 33 числятся пропавшими.
Как пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на свои источники, "на момент атаки в ночь на 26 декабря на корабле находились 77 моряков.
"33 моряка числятся пропавшими без вести, 23 человека ранены, один погиб в результате атаки на корабль "Новочеркасск" в порту Феодосии", - говорится в сообщении
Российский Telegram-канал также пишет о том, что на месте атаки найдены фрагменты обшивки и узел крепления ракеты Storm Shadow. Корабль полностью выгорел и затонул.
О том, что во время удара на корабле "Новочеркасск" находились моряки, также сообщало российское издание Агентство. Экипаж БДК - 98 человек. На корабле в момент удара могли находиться не менее двух офицеров.
Командир корабля сказал утверждает, что все живы и "никто не пострадал".
Неизвестно, было ли у экипажа время покинуть корабль. На фото, снятом днем, видно, что "Новочеркасск" сильно пострадал и затонул.
Тем временем гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявлял об одном погибшем и четырех раненых мирных жителях в результате атаки в порту.
Взрыв и мощный пожар в порту Феодосии
В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск".
Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар крылатыми ракетами по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии (Крым) в ночь на 26 декабря.
В стране-агрессоре РФ подтвердили повреждение БДК "Новочеркасск" в ночь на 26 декабря в порту временно оккупированной Феодосии.
У россиян началась истерика из-за удара по "Новочеркасску".
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