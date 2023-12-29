Что может заставить Путина завершить войну: в ГУР дали однозначный ответ

За два года Владимир Путин не смог выполнить цели, которые перед собой ставил, напомнил Вадим Скибицкий.

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Вадим Скибицкий прокомментировал действия Кремля / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий прокомментировал информацию о том, что может заставить диктатора РФ Владимира Путина завершить войну с Украиной.

По его словам, если перенести и в принципе проводить боевые действия на территории временно оккупированного Крыма, это повлияет на ход войны на всех направлениях, потому что захваченный полуостров крайне важен для противника, передает NV.

"Крым — это на сегодня транзитная зона для поставки вооружения, боеприпасов, личного состава с территории России в наши южные регионы — Херсонская, Запорожская области. Во-вторых, базирование Черноморского флота. Хотя мы его, по сути, изолировали и сейчас Черноморский флот действует в основном только в восточной части Черного моря, но он остается мощным", — пояснил представитель ГУР.

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Он также напомнил о том, что опасность от российских кораблей остается, ведь они продолжают патрулировать акваторию, а также в любой момент могут нанести ракетный удар по украинской территории.

Заместитель начальника ГУР пояснил, что за два года Путин не смог выполнить цели, которые перед собой ставил — оккупация Луганской и Донецкой областях в административных границах.

"Мы понимаем, что в любом случае, кроме этого, будет задача удержания временно оккупированных территорий. И они этого не скрывают. Поэтому любые действия по освобождению наших территорий — будь то юг Украины, или это Крымский полуостров — являются нашей задачей. Наша стратегическая задача — вернуть оккупированные территории под контроль", — добавил Скибицкий.

Ранее в ГУР прокомментировали обещание зайти в Крым в 2023 году. Информация – инструмент влияния, военно-политическое руководство делает заявления в определенных целях, сказал спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Напомним, ранее в ГУР предупредили о том, что Россия задумала провокацию на Совбезе ООН. Россия пригласит на" неформальное "заседание министра времен Януковича Захарченко и одного из командиров"Беркут".

В декабре в ГУР анонсировали новые рейды в Крым. Спикер разведки Андрей Юсов говорил, что военные планируют и в дальнейшем проводить операции. Кроме того, по его словам, заходов на полуостров, на самом деле, было больше, однако о них не сообщают публично.

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