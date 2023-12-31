Когда F-16 появятся на фронте и какие ракеты могут применять: эксперт дал четкий ответ

Эти истребители способны нести на борту свыше 100 разных ракет.

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СМи писали, что F-16 уже в Украине / Коллаж: Главред, Фото: US Air Force, t.me/DeepStateUA

Истребители F-16 появятся на поле боя сразу после того, как их поставят, заявил в интервью Главреду авиационный эксперт, аналитик, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап.

"На мой взгляд, истребители F-16 начнут применяться в войне сразу после того, как их поставят. Они будут выполнять задачи в рамках мероприятий по противовоздушной обороне - сбивать крылатые ракеты. Шахеды сбивать сложнее, потому что они слишком медленно летят, но это тоже возможно", - объяснил Криволап.

Какие ракеты способен нести F-16?

Список вооружений, которые способен нести на борту самолет F-16, превышает 100 единиц, подчеркнул эксперт. Среди них такие ракеты, как RIM-7 Sea Sparrow, AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM и другие.

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"Конечно, больше всего нас могли бы заинтересовать ракеты большого радиуса действия. Однако я думаю, что к первым партиям истребителей их нам не дадут. По России стрелять нельзя, а больше нам применить их негде", - отметил Криволап.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

F-16 в Украине

Накануне американское издание Newsweek писало, что истребители F-16 уже якобы могут находиться в Украине.

Журналисты вслед за российскими пропагандистами намекают, что именно эти истребители якобы могли поразить такое большое количество российских Су-34 в течение недели. При этом российские пропагандисты даже успели "отчитаться" о поражении еще не прибывших F-16 на юге Украины.

Однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг указанные слухи.

Западные эксперты предполагали, что Украина может получить самолеты до конца 2023 года. Тогда в ВВС Украины отмечали, что для этого необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру, иначе авиация окажется под прицелом врага.

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