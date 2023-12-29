Путин – "бункерная крыса": Данилов пообещал ответку за ракетный удар по Украине

Ракетный удар РФ по Украине будет иметь для нее прямо противоположный эффект, уверен Алексей Данилов.

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Алексей Данилов прокомментировал ракетный удар РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: СНБО, УНИАН, скриншот YouTube

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что ответ за массированный удар по Украине 29 декабря не заставит себя ждать.

"Все это дело бункерной крысы, которая своими руками роет собственную могилу, приняв решение напасть на Украину, которая в конце концов ее и похоронит. Мы будем бороться столько, сколько это будет необходимо, пока - #RussiaDie", - написал он в Facebook, имея в виду диктатора РФ Владимира Путина.

Секретарь СНБО подчеркнул, что ответ на удары по Днепру, Одессе, Львову, Харькову и Киеву не заставят себя ждать.

видео дня

"С холодной ненавистью и горячим сердцем встречаем этот день. Ракетные судороги временно существующей России имеют и будут иметь прямо противоположный эффект, чем ожидают кремлевские отбросы, но они никогда не понимали и уже никогда не поймут Украину", - добавил глава СНБО.

При этом Данилов также назвал пять пунктов после очередного массированного удара РФ по Украине:

еще большая ненависть к России и россиянам, которые с животной покорностью поддерживают ра**истский режим - они враги, навсегда;

максимализация неприятия всего, что связано с русскостью - культуры, языка, традиций. Страной, которая убивает детей и выбирает "военными" целями роддома;

недопущение разговоров и действий в направлении любых компромиссов со страной-недобытком, гнойным куском недоимперии;

кристаллизация идеи и движения Национального сопротивления - #RussiaMustDie!;

окончательное уничтожение возможности существования каких-либо пророссийских движений в Украине.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, утром 29 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога - страна-агрессор атакует ракетами. Взрывы прогремели в ряде городов, в том числе и в столице.

В Святошинском районе столицы, по предварительным данным, упали обломки сбитой ракеты. В Подольском районе горит складское помещение. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". В результате атаки РФ в Киеве есть погибшие.

В Днепре в ходе массированной ракетной атаки прогремела серия взрывов. В Днепре горит один из торговых центров. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о пострадавших и погибших в Днепре.

В Харькове после ударов РФ 22 прилета: есть раненые, есть погибшие. Оккупанты России с 5 до 8 утра 29 декабря устроили ракетный обстрел Харькова, зафиксированы удары по школе, больнице и жилым домам, сказал Игорь Терехов.

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