УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине - ISW

Анна Ярославская
30 декабря 2023, 07:44
Атака 29 декабря, похоже, является кульминацией нескольких месяцев экспериментов РФ с различными комбинациями дронов и ракет.
Ракетный удар 29 декабря
Россия не остановится и будет продолжать бить ракетами и дронами по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/odeskaODA

Утром 29 декабря российские оккупанты нанесли крупнейшую серию ракетных ударов и ударов с дронов по Украине с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Аналитики Института изучения войны считают, что РФ не остановится и продолжит наносить широкомасштабные удары.

В отчете ISW отмечается, что серия ударов, которую российские войска нанесли 29 декабря, похоже, является кульминацией нескольких месяцев российских экспериментов с различными комбинациями беспилотников и ракет, а также попыток испытать украинскую противовоздушную оборону.

Страна-агрессор Россия, вероятно, намеренно накапливала разнообразные ракеты в течение осени и начала зимы 2023 года, чтобы создать более мощную ударную серию и применить уроки, полученные во время недавних разведывательных и зондирующих миссий. Оккупанты использовали дроны "Шахед" для обхода украинской системы ПВО, а ракеты - для нанесения максимального ущерба намеченным целям.

видео дня

Эксперты отмечают, что Россия будет продолжать наносить широкомасштабные удары по Украине, пытаясь подорвать украинский моральный дух и способность Украины поддерживать свои военные усилия против России.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время утренней атаки на Украину 29 декабря РФ применила множество различных типов ракет. Враг поднимал в воздух 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95, мишенью была вся страна.

Все подробности массированного удара по Украине читайте в материале: Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ.

Кроме того, оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами и в ночь на 29 декабря. Во Львове, Харкове, Черкассах и других городах прогремели взрывы.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские оккупанты 29 декабря атаковали Украину 158 ракетами различных типов и дронами Shahed-136/131. Силы обороны уничтожили 114 вражеских целей. Враг наносил удары по объектам критической, промышленной и военной инфраструктуры. Есть пострадавшие и погибшие.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар Институт изучения войны атака дронов
Реклама

Главное за день

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

09:58 Украина
Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – Криволап

Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – Криволап

09:00 Эксклюзивы
ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

08:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:58

Церковный праздник 31 декабря: что нельзя делать на Маланки

09:58

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

09:37

"Россия атаковала 4 часа": в ВСУ раскрыли детали ночной атаки на юге

09:00

Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – КриволапЭксклюзив

08:47

Тепло, мокро, снежно: какой будет погода в Украине в январе 2024 - прогноз по регионам

Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФУдар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ
08:46

ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

08:45

В чем смысл карательных ударов по украинским городаммнение

07:44

РФ продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине - ISW

06:07

Когда ждать "черного лебедя" в России?мнение

Реклама
05:50

Как убрать въевшиеся жирные пятна: легкий способ, который быстро сработаетВидео

05:30

Мобилизация 500 тысяч: украинцам назвали новые правила призыва на службу в армию

04:30

Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ смогут найти вора

03:43

Неожиданная опасность магнитов: почему нельзя висить магниты на холодильник

03:05

Эксперт рассказал, ожидать ли украинским женщинам мобилизации в армию

02:30

Нужно найти 3 скрытых лица за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

01:28

У Украины может появиться новый спонсор: Жданов назвал страну

29 декабря, пятница
23:51

"Не испытывайте наши границы": Польша обещает жестче реагировать на провокации РФ

23:46

В России звучат мощные взрывы: есть погибшие и "прилеты"

23:08

Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за ракетного удара РФ по Украине

23:04

Залужный уволил Мартынюк после заявления об "истерике" родителей военных

Реклама
22:59

Закружит - и сразу в омут с головой: три знака зодиака встретят любовь в январе

22:41

"На ковер": Польша отреагировала на нарушение воздушного пространства ракетой РФ

22:13

Перспективы безрадостны: британский эксперт рассказала, когда закончится война

21:32

"Стремится уничтожить Украину": Байден призвал остановить Путина после ракетного удара

21:09

Ветеринар рассказал о пяти предупреждающих признаках того, что собака вот-вот нападет

21:07

Ефросинина показала себя до и после макияжа

21:00

"Мамы в истерике прощаются с сыновьями": помощница Залужного сделала циничное заявление

20:49

В Украине резко изменилась цена на автогаз: сколько стоит сейчас

20:49

Кабаева прижалась к чужому мужчине: фото попало в сеть

20:32

Копия Топалов: Тодоренко показала, как выглядит ее младший сын

20:04

Удар ВСУ привел к ликвидации большинства экипажа "Новочеркасска": названо число

19:57

"Чем больше будем производить дома, тем устойчивее будет экономика", — министр экономики Юлия Свириденко

19:52

Как быстро заснуть за 2 минуты: мужчина поделился военным лайфхаком

19:48

Ивлееву официально судили за организацию "голой" вечеринки

19:37

Порывы ветра будут 36 м/с: синоптики предупреждают об опасности

19:36

В России идет откат к военному коммунизму: что это значитмнение

19:21

Мобилизация за рубежом: как Украина планирует привлечь к службе мужчин за границей - Мусиенко

19:10

Непростое время для Украины: в ВСУ озвучили планы на 2024 год

19:08

Лунный календарь 30 декабря 2023: критический день для людей со слабой психикой

19:05

Гражданам Украины поднимут зарплаты за работу в условиях интенсивных обстрелов

Реклама
18:41

Повреждены более полусотни домов: в Смеле много пострадавших, среди них - ребенокФото

18:32

Зеленский внезапно приехал в Авдеевку

18:29

Чем заткнуть дырки от мышей: 3 лучших способа, которые не оставят грызунам ни единого шанса

18:25

Немецкий генерал высказался о "заморозке" войны и контрнаступлении ВСУ

18:17

Половина Москвы может остаться без света: эксперт назвал важное условие

18:14

Эктор Хименес-Браво восхитил Сеть фото с передовой с украинскими воинами

17:48

Украина повысила ставки по Крыму, Путин рискует остаться без флота – Bloomberg

17:25

Куда нужно спать головой: как правильно поставить кровать по фен-шуй

17:24

"Людей много": Мусиенко высказался о снижении призывного возраста и мобилизации заключенных

17:11

Непременно сбудется: как правильно загадать желание на Новый год на бумаге

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять