РФ продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине - ISW

Атака 29 декабря, похоже, является кульминацией нескольких месяцев экспериментов РФ с различными комбинациями дронов и ракет.

https://glavred.info/ukraine/rf-prodolzhit-nanosit-shirokomasshtabnye-udary-po-ukraine-isw-10529243.html Ссылка скопирована

Россия не остановится и будет продолжать бить ракетами и дронами по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/odeskaODA

Утром 29 декабря российские оккупанты нанесли крупнейшую серию ракетных ударов и ударов с дронов по Украине с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Аналитики Института изучения войны считают, что РФ не остановится и продолжит наносить широкомасштабные удары.

В отчете ISW отмечается, что серия ударов, которую российские войска нанесли 29 декабря, похоже, является кульминацией нескольких месяцев российских экспериментов с различными комбинациями беспилотников и ракет, а также попыток испытать украинскую противовоздушную оборону.

Страна-агрессор Россия, вероятно, намеренно накапливала разнообразные ракеты в течение осени и начала зимы 2023 года, чтобы создать более мощную ударную серию и применить уроки, полученные во время недавних разведывательных и зондирующих миссий. Оккупанты использовали дроны "Шахед" для обхода украинской системы ПВО, а ракеты - для нанесения максимального ущерба намеченным целям.

видео дня

Эксперты отмечают, что Россия будет продолжать наносить широкомасштабные удары по Украине, пытаясь подорвать украинский моральный дух и способность Украины поддерживать свои военные усилия против России.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время утренней атаки на Украину 29 декабря РФ применила множество различных типов ракет. Враг поднимал в воздух 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95, мишенью была вся страна.

Все подробности массированного удара по Украине читайте в материале: Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ.

Кроме того, оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами и в ночь на 29 декабря. Во Львове, Харкове, Черкассах и других городах прогремели взрывы.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские оккупанты 29 декабря атаковали Украину 158 ракетами различных типов и дронами Shahed-136/131. Силы обороны уничтожили 114 вражеских целей. Враг наносил удары по объектам критической, промышленной и военной инфраструктуры. Есть пострадавшие и погибшие.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.