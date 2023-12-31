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В ГУР отреагировали на бред России об обстреле гостиницы Харькова: "Будут наказаны"

Яна Ставская
31 декабря 2023, 13:29обновлено 31 декабря, 14:52
Ни один сотрудник ГУР или боец "Кракена" не пострадал, заверил Андрей Юсов.
В ГУР отреагировали на бред России об обстреле гостиницы Харькова: 'Будут наказаны'
В Украине пригрозили наказанием за удар России по Харькову / коллаж Главреда. Фото: Харьковская ОВА, скриншот

В украинской разведке заявления Минобороны России об обстреле гостиницы в Харькове, где якобы находилось "200 наемников", назвали болезненным бредом террористического режима.

Ранее отмечалось, что МО России, оправдывая ракетные удары по гражданским объектам Харькова, в результате которых пострадал и местный отель, а 20 человек получили ранения, заявило о якобы уничтожении "200 наемников". Более того, у Шойгу утверждали, что, мол, нанесли удары по "военным объектам", которыми пользовались украинцы в городе.

В ГУР заверили, что во время атаки РФ на Харьков 30 декабря ни один их сотрудник не пострадал.

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"Относительно очередного бреда от так называемого Министерства обороны государства-агрессора можем сообщить, что во время очередного террористического акта РФ и ракетного удара вчера по Харькову ни один сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны, соответственно как и ни один боец спецподразделения ГУР МО "Кракен", не пострадал", - ответил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Украинской правде.

Он подчеркнул, что агрессор в очередной раз ударил по гражданским, а отнюдь не военным объектам.

"Все остальные заявления о мнимых "поражениях" представителей ГУР МОУ - очередная болезненная фантазия людей, живущих в параллельной реальности и ведущих геноцидную войну против Украины, за что безусловно будут наказаны", - подчеркнул Юсов.

Удар по Kharkiv Palace Hotel

В субботу 30 декабря российские оккупанты нанесли очередной удар по центру Харькова, в результате которого "прилетело" по гостиничному комплексу Kharkiv Palace Hotel и жилом доме рядом.

Кроме того, по словам главы ОВА, разрушениям подверглись лечебные учреждения, многоквартирные жилые дома, магазины и инфраструктура общественного транспорта.

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