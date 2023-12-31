У Шойгу выдали невероятную чушь, почему ударили по гостинице в Харькове

Минобороны страны-агрессора России взяло ответственность за удар по гостинице в Харькове Kharkiv Palace Hotel. В результате атаки РФ 30 декабря пострадали 20 человек. Утверждается, что поражение было нанесено якобы в "ответ" на "обстрел ВСУ" Белгорода.
Циничное заявление МО России выкатило в своем Telegram. Ведомство оккупантов хвалится, мол, поразило "военные объекты" в Харькове, которые использовались "киевским режимом", то есть украинцами.
В заявлении традиционно говорится о "центрах принятия решений".
"В ответ на теракт в Белгороде ВС РФ поражены центры принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом", - говорится в заявлении врага.
А вот ударом по гостиничному комплексу Kharkiv Palace Hotel якобы "уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде".
В больном воображении МО Шойгу, в гостинице "находились до 200 наемников", которых планировалось привлечь к "террористическим рейдам на приграничной с Украиной территории".
Удар по Kharkiv Palace Hotel
В субботу 30 декабря российские оккупанты нанесли очередной удар по центру Харькова, в результате которого "прилетело" по гостиничному комплексу Kharkiv Palace Hotel и жилому дому рядом.
Известно, что удар был нанесен с территории Беларуси. Для атаки россияне использовали установки С-300.
Кроме того, по словам главы ОВА, разрушениям подверглись лечебные учреждения, многоквартирные жилые дома, магазины и инфраструктура общественного транспорта.
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