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У Путина "стремятся" лишить Украину поддержки одного из важнейших союзников – WP

Андрей Ганчук
31 декабря 2023, 12:45
Пропаганда России в Западной Европе – скрытый фронт, на котором ведется война против Украины, написали в своем материале журналисты The Washington Post.
Украина, Франция
Цель Москвы — подорвать поддержку Украины и ослабить решимость НАТО, - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Агрессор Россия усиливает свою пропаганду во Франции, чтобы посеять в стране раздор относительно поддержки Украины. Оккупанты "хотят" использовать франкоязычные социальные сети, политиков и активистов для реализации такой "задачи".

Журналисты The Washington Post опубликовали материал со ссылкой на документы Кремля и ультраправых французских политиков, в котором говорится, что Москва усилила работу, направленную на подрыв поддержки Украины со стороны Франции.

"Россия увеличивает свои усилия, чтобы подорвать поддержку Киева со стороны Франции, что является скрытым фронтом пропаганды в Западной Европе, который стал частью войны против Украины", - отметили в издании.

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Также они акцентировали внимание на том, что ознакомились с документом Европейской службы безопасности, в котором говорится о причастности к реализации "проекта" замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Чиновник поручил кремлевским политтехнологам способствовать политическим раздорам во Франции.

Среди главных инструментов – франкоязычные социальные сети, политические деятели, лидеры общественного мнения и активисты.

"Цель Москвы — подорвать поддержку Украины и ослабить решимость НАТО", - подчеркивается в материале.

Война России против Украины

У Путина строят планы по расколу в Украине, рассказали в ГУР Минобороны. Согласно данным военной разведки, россияне хотят дискредитировать мобилизацию и продвигать свои пропагандистские нарративы по войне.

Украина повысила ставки по Крыму – усиление атак ВСУ на войска РФ на захваченном полуострове может привести к тому, что глава Кремля Владимир Путин останется без флота, написали в Bloomberg. В околокремлевском экспертном сообществе также есть мнение, что украинские войска уже фактически выгнали ЧФ РФ из Крымского полуострова.

США дадут Украине 61 млрд долларов для военной помощи, убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, геополитические задачи не позволят Штатам отказаться от поддержки Украины в сложившихся обстоятельствах.

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