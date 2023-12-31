У Путина "стремятся" лишить Украину поддержки одного из важнейших союзников – WP

Пропаганда России в Западной Европе – скрытый фронт, на котором ведется война против Украины, написали в своем материале журналисты The Washington Post.

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Цель Москвы — подорвать поддержку Украины и ослабить решимость НАТО, - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Агрессор Россия усиливает свою пропаганду во Франции, чтобы посеять в стране раздор относительно поддержки Украины. Оккупанты "хотят" использовать франкоязычные социальные сети, политиков и активистов для реализации такой "задачи".

Журналисты The Washington Post опубликовали материал со ссылкой на документы Кремля и ультраправых французских политиков, в котором говорится, что Москва усилила работу, направленную на подрыв поддержки Украины со стороны Франции.

"Россия увеличивает свои усилия, чтобы подорвать поддержку Киева со стороны Франции, что является скрытым фронтом пропаганды в Западной Европе, который стал частью войны против Украины", - отметили в издании. видео дня

Также они акцентировали внимание на том, что ознакомились с документом Европейской службы безопасности, в котором говорится о причастности к реализации "проекта" замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Чиновник поручил кремлевским политтехнологам способствовать политическим раздорам во Франции.

Среди главных инструментов – франкоязычные социальные сети, политические деятели, лидеры общественного мнения и активисты.

"Цель Москвы — подорвать поддержку Украины и ослабить решимость НАТО", - подчеркивается в материале.

Война России против Украины

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