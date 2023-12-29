У Путина строят планы по расколу в Украине: в ГУР назвали цель врага

В Кремле "хотят" дестабилизировать ситуацию внутри Украины путем дискредитации мобилизации, способствовать оттоку населения и придумать раскол по региональному принципу. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны.
Как сообщает ГУР, близкие к Кремлю аналитики подготовили высшему военно-политическому руководству агрессора России так называемые инициативы для усиления войны против Украины.
В частности, враг намерен дискредитировать мобилизацию.
"Разрушить единство внутри Украины предлагают путем проведения нескольких гибридных взрывных кампаний наряду с продолжением интенсивных боевых действий", - сказали в ГУР
При этом Москва, в рамках этой кампании, поставила для себя еще две задачи: способствовать масштабному оттоку населения из Украины и срежиссировать "раскол" по региональному принципу.
Какие нарративы предлагают Кремлю
Кремлевские, дескать, аналитики предлагают продвигать нарративы, направленные на раскол страны на юго-восток и запад.
Также в военной разведке подчеркнули, что в "экспертном сообществе" при Кремле убеждены в отсутствии в Украине сил, которые работали бы на "русский мир". Число сторонников псевдоидеологии катастрофически снизилось.
ГУР о планах Путина против Украины
В ГУР поставили главе Кремля Путину два жестких условия по завершению войны. Представитель военной разведки Андрей Юсов сказал, что Киев заинтересован в том, чтобы война завершилась восстановлением территориальной целостности, а Москва понесла наказание за нападение.
Россия задумала провокацию на Совбезе ООН, рассказали в ГУР Минобороны Украины. Россияне собрались организовать неформальную встречу, на которую позовут бывших министров режима Януковича и представителей Беркута. Модерировать "встречу" будет представитель страны-оккупанта в ООН Василий Небензя.
В ГУР сделали прогноз о том, что может заставить Путина завершить войну. Как полагает заместитель начальника военной разведки Вадим Скибицкий, для этого нужно перенести войну на территорию оккупированного Крыма. Боевые действия на полуострове должны повлиять в целом на события на поле боя.
Другие новости:
- Путин объявит об окончании войны, когда захватит две области - Жданов о наступлении на Харьков
- Топ-генерал армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
- "Решать проблему надо не так": Жданов - об уменьшении угрозы заморозки войны