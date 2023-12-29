У Путина строят планы по расколу в Украине: в ГУР назвали цель врага

В России "собрались" продвигать свою пропагандистскую шарманку, но уже и сами не верят в приспешников "русского мира" в Украине, отметили в военной разведке.

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У Путина пытаются "сделать ставку" на дискредитацию мобилизации в Украине - ГУР / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Командование ОС ВСУ

В Кремле "хотят" дестабилизировать ситуацию внутри Украины путем дискредитации мобилизации, способствовать оттоку населения и придумать раскол по региональному принципу. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны.

Как сообщает ГУР, близкие к Кремлю аналитики подготовили высшему военно-политическому руководству агрессора России так называемые инициативы для усиления войны против Украины.

В частности, враг намерен дискредитировать мобилизацию.

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"Разрушить единство внутри Украины предлагают путем проведения нескольких гибридных взрывных кампаний наряду с продолжением интенсивных боевых действий", - сказали в ГУР

При этом Москва, в рамках этой кампании, поставила для себя еще две задачи: способствовать масштабному оттоку населения из Украины и срежиссировать "раскол" по региональному принципу.

Какие нарративы предлагают Кремлю

Кремлевские, дескать, аналитики предлагают продвигать нарративы, направленные на раскол страны на юго-восток и запад.

Также в военной разведке подчеркнули, что в "экспертном сообществе" при Кремле убеждены в отсутствии в Украине сил, которые работали бы на "русский мир". Число сторонников псевдоидеологии катастрофически снизилось.

ГУР о планах Путина против Украины

В ГУР поставили главе Кремля Путину два жестких условия по завершению войны. Представитель военной разведки Андрей Юсов сказал, что Киев заинтересован в том, чтобы война завершилась восстановлением территориальной целостности, а Москва понесла наказание за нападение.

Россия задумала провокацию на Совбезе ООН, рассказали в ГУР Минобороны Украины. Россияне собрались организовать неформальную встречу, на которую позовут бывших министров режима Януковича и представителей Беркута. Модерировать "встречу" будет представитель страны-оккупанта в ООН Василий Небензя.

В ГУР сделали прогноз о том, что может заставить Путина завершить войну. Как полагает заместитель начальника военной разведки Вадим Скибицкий, для этого нужно перенести войну на территорию оккупированного Крыма. Боевые действия на полуострове должны повлиять в целом на события на поле боя.

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