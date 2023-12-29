Украина повысила ставки по Крыму, Путин рискует остаться без флота – Bloomberg

Украина уже фактически выгнала корабли Черноморского флота РФ с оккупированного Крыма, безопасных портов там нет, считает аналитик Федор Пухов.

https://glavred.info/world/ukraina-povysila-stavki-po-krymu-putin-riskuet-ostatsya-bez-flota-bloomberg-10529129.html Ссылка скопирована

Путин может остаться без флота в Крыму, оккупанты уже потеряли минимум 20 суден - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Украина благодаря атакам при помощи ракет и дронов лишил доминирования агрессора России в Черном море. В такой ситуации глава Кремля Владимир Путин может остаться без Черноморского флота, поскольку удары усиливаются, а ВСУ уже фактически оттеснили флот с оккупированного Крыма.

В материале Bloomberg говорится о том, что российские оккупанты базируют свой Черноморский флот в Крыму уже 240 лет. И теперь обстоятельства складываются таким образом, что Путин рискует потерять свой флагманский военно-морской центр, поскольку Украина усиливает свои атаки на российские военные объекты на полуострове.

"Украина фактически выгнала флот из Крыма"

Журналисты цитируют одного из аналитиков Кремля, директора московского Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, который считает крымские порты больше не безопасными для кораблей России.

видео дня

По его словам, Украина уже фактически выгнала оккупационный флот с полуострова.

Ни один крымский порт теперь не безопасен для российских военных кораблей, Украина фактически выгнала флот из Крыма. Россия наносит удары по украинским городам через несколько дней после удара военного корабля в Крыму", - считает Пухов.

Россия потеряла как минимум 20 судов в Крыму

Авторы материала утверждают, что россияне потеряли как минимум 20 судов в оккупированном Крыму. Среди них военные корабли, подлодка и десантный катер.

Также в статье Bloomberg подчеркивается, что Украина, у которой нет своих военных кораблей, применила ракета и морские беспилотники, чтобы бросить вызов морскому преимуществу РФ. И успешно действует в этом направлении – россиянам приходится перемещать корабли из Крыма и базироваться вдоль восточного побережья Черного моря.

Удары Украины по войскам РФ в Крыму

Армия Украины 26 декабря уничтожила военный корабль Новочеркасск в порту Феодосии в захваченном российскими оккупантами Крыму. Новый успех ВСУ подтвердил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Известно, что корабль перевозил беспилотники Shahed.

Крым стал "ахилесовой пятой для Путина", считает военный аналитик Bild Юлиан Рёпке. По его словам, то, что Крым стал самым слабым местом Путина, подтвердили инциденты с ударом по кораблю Новочеркасск и сокрушением четырех Су-34, которые вылетели из того же оккупированного полуострова.

Удар ВСУ по кораблю Новочеркасск показал, что у Украины есть ракеты дальностью 400-560 км, полагает генерал Бундесвера в отставке Эрхард Бюлер. Согласно предположению Бюлера, Киев мог получить от Британии Storm Shadow с дальностью более 500 км.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.