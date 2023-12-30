РФ пойдет в новое наступление в Украине: эксперт назвал сроки

После "выборов" президента России в марте 2024 года, когда кремлевский диктатор Владимир Путин снова возглавит страну, оккупанты начнут новую наступательную операцию в Украине. Такое мнение озвучил военный эксперт Михаил Жирохов в интервью изданию Obozrevatel.
"Я уверен, что россияне останавливаться не будут. Прошедшие в марте перевыборы Путина станут стартом для новой волны мобилизации. Очевидно, что на лето россияне готовят наступательные операции. Об этом также говорят западные аналитики. В частности, в материале Bild уже расписаны планы России по захвату Харькова, города Днепра и распределение Украины по реке Днепр. Приблизительно то же прогнозируют и некоторые британские военные эксперты", — отметил он.
Жирохов также добавил, что пока ни о каких наступательных операциях украинских Сил обороны не может идти речь, ведь пока непонятна ситуация с военной помощью со стороны США.
Кто такой Михаил Жирохов
Михаил Жирохов – (род. 19 ноября 1974 года, Комсомольское, Донецкая область) – украинский историк и журналист. Является автором около 300 печатных работ в периодических изданиях Украины, России, Чехии, Сербии и других стран, пишет Википедия.
Новое контрнаступление ВСУ
Украина в 2024 году планирует новое контрнаступление ВСУ. США получили от Киева список пожеланий по вооружениям, куда вошли истребители F-16 и F-18, ударные вертолеты Black Hawk и Apache, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.
Как сообщает Welt, Украина планирует контрнаступление, которое может быть уже таким, каким его планировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. У Киева до сих пор есть доступ к более чем 95% всех западных систем вооружений, часть из них государство пока не получило.
Военный эксперт Bild Юлиан Репке писал о том, что временно оккупированный Крым стал слабым местом России в войне против Украины, полуостров подвергается постоянным атакам ВСУ. Это стало очевидным после уничтожения десантного корабля "Новочеркасск" в порту Феодосии и сбития украинской ПВО четырех российских Су-34, вылетевших из Крыма.
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