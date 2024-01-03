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Существует ли угроза наступления России на Чернигов и Киев: ответ эксперта

Руслана Заклинская
3 января 2024, 18:31
Для РФ открытие второго фронта было бы очень необходимым шагом с военной точки зрения, а для Украины - катастрофой.
Существует ли угроза наступления России на Чернигов и Киев: ответ эксперта
Насколько возможно открытие второго фронта в Украине / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, 17-я отдельная танковая бригада

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины пока не зафиксировал создание ударных группировок для потенциального наступления на Черниговщину и Киев. У России нет возможности сформировать ударную группировку для повторного наступления. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.иа.

"Мы сегодня видим, что у Российской Федерации нет возможности лишнюю бригаду притянуть со своей территории, а не то что сформировать за одну-три недели наступательную группировку. Ее численность должна быть по крайней мере в два раза больше, чем та, которая входила с территории Беларуси. То есть около 150-200 тысяч человек. С тяжелой техникой и вооружением. Это просто нереальные заявления", - пояснил Жданов.

По словам Жданова, российские войска, находящиеся на границе с Черниговской, Сумской и Харьковской областями для его прикрытия, просчитаны. Однако россияне продолжают обстреливать украинскую территорию с помощью артиллерии и авиации и проводят диверсионно-разведывательные операции, в частности в Сумской области.

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Эксперт указал на то, что российские генералы прибегают к "креативным" подходам из-за отсутствия достаточного количества военных.

"Российский генерал Теплинский, глава группы войск "Днепр" на Херсонском направлении, придумывает "креатив". Он собирает дезертиров и лиц, которые отказываются от участия в боевых действиях на Херсонском направлении. Потому что ему не хватает резерва, нечем пополнять личный состав в тех частях, которыми он командует", - отметил Жданов.

Он считает, что для РФ открытие Второго фронта было бы очень необходимым ходом с военной точки зрения. Однако это потребует масштабной мобилизации и значительных материальных ресурсов. Для Украины второй фронт был бы катастрофой.

"Но для того, чтобы это делать, надо иметь где-то 150-200 тысяч группировки с полным техническим оснащением и вооружением. Ну и соответственно запасы боеприпасов. В этом случае РФ надо не только полностью перейти на военные рельсы, надо еще и объявить всеобщую мобилизацию", - сказал Олег Жданов.

По словам эксперта, если Украина согласится на переговоры и даст России оперативную паузу на три-пять лет, то РФ может укрепить свои позиции на оккупированных территориях и даже создать группировку для наступления на северо-восточных границах Украины.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Наступление России

Напомним, глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что Россия имеет возможность сформировать большой контингент войск для наступления на Черниговщину. Для этого стране-агрессорке достаточно недели-трех.

Также эксперт Михаил Жирохов считает, что после "выборов" в России в марте 2024 оккупанты начнут новую наступательную операцию в Украине. По его словам, подготовка к наступлению уже ведется и некоторые западные аналитики рассказывают о планах России по захвату Харькова, Днепра и разделения Украины по реке Днепр.

Как сообщал Главред, под Авдеевкой ситуация остается напряженной. Оккупанты изменили направление наступления, сосредотачивая усилия на продвижение в сторону Очеретиного. Вокруг Авдеевки противник проводит разведку, ища слабые места для возможного штурма.

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