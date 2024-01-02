Всего за неделю РФ может сформировать силы для нового наступления: под угрозой одна область

Сейчас ударной группировки на указанном направлении местные власти не фиксируют.

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РФ продолжает наступление на востоке / коллаж Главреда. Фото: Минобороны РФ, ГПСУ

Российские оккупанты способны сформировать новое наступление на Черниговскую область. Для этого врагу достаточно недели-три, рассказал в комментарии Суспильному начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Местные власти не уверены, будут ли оккупанты это делать. Однако многое зависит от уровня возведенных фортификаций, заметил Чаус.

"Сделают они это или нет, зависит и от того насколько мы будем работать с точки зрения наращивания фортификаций. Они все видят, летают, где могут, где-то кто-то ездит, мы же этого не исключаем. Они понимают ситуацию", - сказал он. видео дня

При этом он заверил, что "фортификация 2023 года (в Черниговской области - Главред) по сравнению с фортификациями 2022 года - это совсем другой уровень".

Как цитирует Суспильне Чауса, в противном случае Россия "способна в течение недели-трех сформировать достаточный контингент для повторного наступления".

Ситуация на фронте

Российские войска с начала декабря 2023 года продолжают атаковать позиции ВСУ на ряде направлений фронта на Донбассе, надеясь захватить Авдеевку, а также выйти на Купянск.

Не оставляет враг и намерений "выбить" из левобережья украинские силы, которые, согласно сводкам Генштаба, расширяют там плацдарм для дальнейшего продвижения.

Тем временем российское командование сосредоточило большие силы своих десантников возле Ивановского, что под Бахмутом, пытаясь захватить село в первые дни нового 2024 года.

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