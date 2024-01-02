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Россияне открыли огонь по своему фрегату "Адмирал Макаров" с берега Крыма - СМИ

Юрий Берендий
2 января 2024, 15:33
В ходе атаки на корабли в бухте временно оккупированного Россией Севастополя, россияне в панике открыли огонь по флагману Черноморского флота из артиллерии.
Россияне открыли огонь по своему фрегату 'Адмирал Макаров' с берега Крыма - СМИ
Российская береговая артиллерия осуществила залп по своему же кораблю / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В сентябре 2022 года состоялась первая попытка использования украинских морских дронов для ведения боевых действий в Черном море, которая завершилась провально. Однако вторая попытка, состоявшаяся в ночь на 29 октября 2022 года, была успешной. Украинские дроны вызвали панику среди российских военных, которые даже открыли огонь из береговой артиллерии в сторону собственного флагмана.

Об этом говорится в материале "Украинской правды". Там отмечают, что на тот момент в районе Севастопольской бухты находился российский фрегат "Адмирал Макаров", который стал флагманом Черноморского флота РФ после затопления "Москвы".

"Макаров" шел средним ходом, не ожидая атаки. Один украинский дрон сумел выбрать правильную траекторию движения и врезался фрегату в правый бок. Команда "флагмана" оказалась абсолютно не готовой к атаке и в панике взяла курс на Севастопольскую бухту", - говорится в материале.

видео дня

Остальные 2 морских дрона также пытались атаковать фрегат, но им не удалось его догнать. Другая группа дронов смогла прорваться в Стрелецкую бухту Севастополя, но россияне мгновенно отреагировали и открыли огонь по целям. Тогда на пути украинских дронов оказался тральщик "Иван Голубец", который удалось атаковать. Другие дроны в этот момент ударили по нефтеналивной станции.

"Пока шел этот бой, подбитый "Адмирал Макаров" с моря как раз доплывал до Стрелецкой бухты. Российская береговая артиллерия, не разобравшись, делает залп по своему же флагману. Правда, одного обратного залпа с палубного вооружения оказалось достаточно, чтобы быстро привести береговых в чувство", - пишет УП.

Во время того, как российские оккупанты вели бой между собой, другие дроны прорвались в главную бухту Севастополя. Даже несмотря на противодействие российского электронно-боевого оборудования, одному из дронов удалось "припарковаться" между двумя сторожевыми кораблями "Ладный" и "Адмирал Эссен" и взорваться. Хотя оба корабля были повреждены, они были незначительными.

"Это была первая в истории дистанционная морская операция. Надводные дроны получили боевое крещение. Но именно тогда мы поняли, что они должны быть больше и нести больше взрывчатки, чтобы это было эффективное поражение", - рассказывает один из разработчиков.

Удары по Черноморскому флоту

Напомним, как ранее сообщал Главред, в сентябре 2022 года Украина попыталась атаковать российские корабели в Севастопольской бухте. Однако эти планы были сорваны из-за действий миллиардера Илона Маска.

26 декабря Силы обороны Украины уничтожили военный корабль "Новочеркасск" в порту Феодосии, что в аннексированном российскими оккупантами Крыму.

Военный аналитик Bild Юлиан Репке считает, что Крым стал "ахилесовой пятой для Путина". По его словам, это подтверждают инциденты с ударом по кораблю "Новочеркасск" и сбиванием четырех Су-34, вылетевших с этого же оккупированного полуострова.

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война в Украине Черноморский флот
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