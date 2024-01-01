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Илон Маск помешал ВСУ атаковать бухту в Крыму - СМИ

Елизавета Бельмас
1 января 2024, 16:17
Миллиардер Илон Маск оказал прямое влияние на ход войны России против Украины.
Илон Маск помешал ВСУ атаковать бухту в Крыму
Илон Маск помешал ВСУ атаковать бухту в Крыму / коллаж: Главред, фото: скриншот, ostwest

В сентябре 2022 года Украина совершила первую попытку атаковать российское судно в Севастопольской бухте. Однако этому помешал миллиардер Илон Маск. Об этом сообщили в редакции Украинской правды.

В ночь с 16 на 17 сентября 2022 года Украинская армия попыталась атаковать бухту в Крыму с помощью морских дронов. Тогда за атакой из защищенного бункера наблюдали глава СБУ Василий Малюк, командир военно-морских сил вицеадмирал Алексей Неижпапа и идеолог всей программы надводных дронов Михаил Федоров.

Как стало известно, первые образцы морских дронов во время операции утопились в море, однако некоторым всё же удавалось продвигаться через волны и приблизиться к Севастополю. Им помешал Илон Маск.

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"70 километров нам оставалось до фрегата "Адмирал Макаров". Все в напряжении, что вот мы его атакуем. И тут - нам вырубают связь. Илон Маск выключил "Старлинки", через которые мы управляли дронами", - рассказывает один из участников операции.

По словам другого участника, Михаил Федоров предпринял все попытки, чтобы уговорить Илона Маска, но он все равно отказал и отключил систему.

При этом, американцы также отказали в давлении на компанию Илон Маска, оперируя её приватностью.

Позиция Илон Маска - что известно

Напомним, основатель SpaceX, американский миллиардер Илон Маск позитивно относится к главе Кремля Владимиру Путину и может быть не против контактов со страной-агрессором Россией. Его позиция нередко отличается от генеральной линии Белого дома. Об этом заявил политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

Этому свидетельствует то, что американский миллиардер Илон Маск, неоднократно отличавшийся кремлевскими пропагандистскими нарративами, заступился в сети за арестованного в Украине пророссийского блогера Гонсало Лиру, потребовав от украинского президента Владимира Зеленского "объяснений".

Также миллиардер Илон Маск стал "поддакивать" американскому бизнесмену и инвестору Дэвиду Саксу в соцсети Х, который заявил, что Украина никогда не сможет вернуть временно оккупированных Россией территорий. В том числе Херсонской и Запорожской области.

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война в Украине Илон Маск
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