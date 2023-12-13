Украина "навсегда потеряла" Донбасс и Крым: Маск подгавкивает американцам

Изобретатель Маск не устает "удивлять" своими заявлениями.

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Украина "навсегда потеряла" Донбасс и Крым / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Викимедиа

Украина никогда не сможет вернуть временно оккупированных Россией территорий. В том числе Херсонской и Запорожской области. Об этом заявил американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс в соцсети Х. Ему, в свою очередь, стал "поддакивать" миллиардер Илон Маск.

Дэвид Сакс написал, что у Киева есть необходимость проведения переговоров с Москвой, поскольку Украина "навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсонской и Запорожской областей" и может потерять новые территории в войне, если не пойдет на компромисс.

"Если Украина не заключит мирное соглашение сейчас, она также потеряет Харьков, Одессу, остальную часть Херсонщины и многое другое", - заявил Сакс. видео дня

Он выступает против поддержки Украине и утверждает, что те, кто ей помогают, на самом деле, просто расчленяют её.

Дэвид Сакс об Украине / скриншот

Такое мнение разделил и подтвердил изобретатель Илон Маск. Он оставил лаконичный комментарий со словами: "Ваша оценка верна на мой взгляд".

Скандальный Илон Маск

Напомним, американский миллиардер Илон Маск, неоднократно отличавшийся кремлевскими пропагандистскими нарративами, заступился в сети за арестованного в Украине пророссийского блогера Гонсало Лиру, потребовав от украинского президента Владимира Зеленского "объяснений".

Также, скандально известный американский коммерсант Илон Маск (за последние месяцы неоднократно высказывавшийся в пользу страны-агрессора РФ) отличился новым и весьма бредовым заявлением. В одной из так называемых аудиокомнат принадлежащего ему сервиса микроблогов X (бывший Twitter) Маск нелицеприятно высказался о президенте Владимире Зеленском и отчего-то похвалил главкома ВСУ генерала Валерия Залужного.

При этом, некоторые заявления американского миллиардера Илона Маска могут быть истолкованы как лоббирование интересов страны-агрессора России, но на самом деле бизнесмен лишь заинтересован в том, чтобы его продукция продавалась на всех континентах, в том числе и в РФ. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

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