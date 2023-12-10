Маск заступился за пророссийского блогера: требует от Зеленского объяснений

Американский миллиардер Илон Маск, неоднократно отличавшийся кремлевскими пропагандистскими нарративами, заступился в сети за арестованного в Украине пророссийского блогера Гонсало Лиру, потребовав от украинского президента Владимира Зеленского "объяснений".
Такой ответ Маск разместил под соответствующим постом другого кремлевского пропагандиста в США Такера Карлсона.
Карлсон в сети Х (Twitter) заявил, что Гонсало "пытают" в украинской "тюрьме" за якобы "критику" Зеленского и Байдена. Затем кремлевский пропагандист "наехал" на американское правительство и усомнился в демократии США.
Маск этому косвенно подыграл. В ветке комментариев миллиардер пожаловался, что Украина задержала американского гражданина, несмотря на помощь Украине от Соединенных Штатов, и начал искать "хитрые планы".
"Гражданин США сидит в тюрьме в Украине после того, как мы отправили более 100 миллиардов долларов? Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то у нас серьезная проблема", - написал Маск.
Затем бизнесмен тегнул Зеленского с призывом объяснить сложившуюся ситуацию.
"Президент Владимир Зеленский, пожалуйста, разъясните американскому народу этот вопрос", - написал Маск.
На что Карлсон ему "поддакнул": "Да, он (Гонсало - Главред) говорил неодобренные вещи. Это его преступление".
Кто такой Гонсало Лира
Гонсало Лира имеет двойное гражданство - Чили и США, чем успешно пользовался. С 2017 года живет в Украине (в Харькове), называя себя "видеоблогером". По данным СБУ, работал на россиян, поддержал оккупантов и героизировал военные преступления РФ.
Весной 2022 года "видеоблогер" лично снимал провокативные ролики, обзывая украинских военных. Он отрицал факты российских ракетных ударов по украинским городам и массовые убийства оккупантами гражданских лиц.
СБУ неоднократно задерживала Лиру. В мае 2023 года суд взял Лиру под стражу. За освобождение пропагандиста активно "топят" российские власти, обвиняя Киев в "преследованиях".
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