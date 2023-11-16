Зачем Маск подыгрывает России: Золотарев объяснил логику бизнесмена

Миллиардер всего лишь заинтересован в том, чтобы его продукция продавалась на всех континентах, в том числе и в России.

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Россия не является для Илона Маска приоритетом, считает Андрей Золотарев / Коллаж: Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com/ua

Некоторые заявления американского миллиардера Илона Маска могут быть истолкованы как лоббирование интересов страны-агрессора России, но на самом деле бизнесмен лишь заинтересован в том, чтобы его продукция продавалась на всех континентах, в том числе и в РФ. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Россия для него не является приоритетом. Отдавая должное истории ракетной техники в РФ, Маск не собирается строить там заводы "Тесла" или производство аккумуляторных батарей. Он всего лишь заинтересован в том, чтобы его продукция продавалась на всех континентах, в том числе и в России. Поэтому с его стороны возможны заявления, которые могут быть истолкованы как лоббирование интересов России, но до действий, которые идут вразрез интересам США, а также законодательным и санкционным ограничениям дело не дойдет", - сказал Золотарев.

При этом ряд заявлений Маска могут быть использованы российской пропагандой.

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"И если они будут тождественны тем нарративам, которые запускаются из Кремля, то их будут тиражировать и показывать, что у такого влиятельного человека и мировой знаменитости иная позиция. Но, скорее всего, каких-либо действий от Маска не будет – все останется на уровне слов и заявлений", - считает эксперт.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Скандальные заявления Илона Маска

Илон Маск нелицеприятно высказался о президенте Владимире Зеленском, назвав его "мясником".

"Я думаю, что Залужный точно тот, кто ценит жизни своих людей. И трезво смотрит на то, что происходит на самом деле. Зеленский давно уже живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности", ‒ сказал миллиардер.

Ранее бизнесмен Илон Маск сделал циничное заявление относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он заявил, что во время контрнаступления Украина якобы теряет много жизней ради незначительных территориальных достижений.

Ранее Маск отказался отвечать на вопросы журналиста британского телеканала Sky News о том, почему он не называет русского диктатора Владимира Путина агрессором.

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