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"Контакты с Россией для него не табу": эксперт раскрыл отношение Маска к Путину

Андрей Ганчук
16 ноября 2023, 13:29
Илон Маск заинтересован в продвижении своих идей и продуктов и часто выступает против генеральной линии Белого дома, отметил Андрей Золотарев.
Маск, Путин
Маск относится к Путину более позитивно, чем мы предполагаем - эксперт / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Основатель SpaceX, американский миллиардер Илон Маск позитивно относится к главе Кремля Владимиру Путину и может быть не против контактов со страной-агрессором Россией. Его позиция нередко отличается от генеральной линии Белого дома. Об этом заявил политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что ключевой задачей Маска является продвижение своих идей и продуктов. Он вряд ли откажется от возможных контактов с Москвой и положительно относится к Путину.

Эксперт также напомнил, что риторика бизнесмена часто вступает в противодействие с официальной линией Вашингтона.

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"Он заинтересован в продвижении собственных идей, продуктов. И, естественно, контакты с Россией для него не табу. Не факт, что он поедет в РФ, но то, что он относится к Путину более позитивно, нежели мы предполагаем, это совершенно очевидно. Маск очень часто выступает, как говорится, против мейнстрима – генеральной линии Белого дома. И это уже данность", - подчеркнул Андрей Золотарев.

Скандальные заявления Маска об Украине

Несколько месяцев назад Илон Маск назвал войну в Украине "безнадежной ситуацией" и призвал к "прекращению" огня. Также он сказал, что США, нужно, дескать, восстановить нормальные отношения с агрессором Россией.

Также Маск раскритиковал решение США передать Украине кассетные боеприпасы. По его словам, такой шаг Вашингтона – "лицемерие" и якобы не приведет к эффективным результатам.

В Офисе президента ответили на бред Маска насчет "сдачи Украины". Советник руководителя ОП Михаил Подоляк сказал, что отказ от поддержки Киева точно не прекратит развязанную Россией войну.

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новости России Владимир Путин Илон Маск Андрей Золотарев
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