"Контакты с Россией для него не табу": эксперт раскрыл отношение Маска к Путину

Основатель SpaceX, американский миллиардер Илон Маск позитивно относится к главе Кремля Владимиру Путину и может быть не против контактов со страной-агрессором Россией. Его позиция нередко отличается от генеральной линии Белого дома. Об этом заявил политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.
В интервью Главреду он рассказал о том, что ключевой задачей Маска является продвижение своих идей и продуктов. Он вряд ли откажется от возможных контактов с Москвой и положительно относится к Путину.
Эксперт также напомнил, что риторика бизнесмена часто вступает в противодействие с официальной линией Вашингтона.
"Он заинтересован в продвижении собственных идей, продуктов. И, естественно, контакты с Россией для него не табу. Не факт, что он поедет в РФ, но то, что он относится к Путину более позитивно, нежели мы предполагаем, это совершенно очевидно. Маск очень часто выступает, как говорится, против мейнстрима – генеральной линии Белого дома. И это уже данность", - подчеркнул Андрей Золотарев.
Скандальные заявления Маска об Украине
Несколько месяцев назад Илон Маск назвал войну в Украине "безнадежной ситуацией" и призвал к "прекращению" огня. Также он сказал, что США, нужно, дескать, восстановить нормальные отношения с агрессором Россией.
Также Маск раскритиковал решение США передать Украине кассетные боеприпасы. По его словам, такой шаг Вашингтона – "лицемерие" и якобы не приведет к эффективным результатам.
В Офисе президента ответили на бред Маска насчет "сдачи Украины". Советник руководителя ОП Михаил Подоляк сказал, что отказ от поддержки Киева точно не прекратит развязанную Россией войну.
Другие новости:
- Маск сорвал операцию Украины?
- Маск не выключал Starlink перед ударом ВСУ по ЧФ РФ: Буданов рассказал, как все было
- Илон Маск опубликовал циничный мем с Зеленским и влип в новый скандал