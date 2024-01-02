"Кинжалы" проходят: эксперт спрогнозировал цели и пик новых ракетных ударов РФ

После того, как РФ накопила запас ракет, страна-оккупант может продолжать наносить удары по Украине, заявил политолог и бывший инженер-конструктор КБ "Южное" Александр Кочетков.
Агрессор с осени накапливал ракеты для ударов по Украине, при этом оккупанты могут производить от 200 до 300 в месяц, а "Шахедов" — до 500, написал на своей странице в Facebook.
Эксперт считает, что враг ждал холодов, чтобы нанести Украине наибольший вред, однако не выдержал и ударил заблаговременно.
"Есть попадания, жертвы и разрушения. Даже над Киевом удается сбить не все ракеты. В частности, один-два "Кинжала" за атаку таки проходят, а враг использует максимально возможное для него количество одновременных пусков этих ракет - 12. Именно поэтому в столице только завершили разборку завалов с большим количеством жертв, вызванных еще до Нового года", - отметил он.
Несмотря на то, что оккупантом в ходе атак не удалось поразить ничего важного, в ближайшее время удары РФ могут продолжиться.
"Должны ожидать еще одну, максимум три подобных комбинированных атаки в ближайшие пару недель. Затем враг вынужден будет вновь перейти к периоду накопления ракет и беспилотников, и атаки станут более редкими. В феврале обычно холодно, на это время можно прогнозировать еще один пик вражеской террористической активности", - добавил Кочетков.
Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.
Удары РФ по Украине
Ранее сообщалось, что РФ массированно атакует Украину: в нескольких областях "прилеты", есть жертвы. Оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами-камикадзе 2 января.
Напомним, утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55. Также РФ ударила ракетами "Кинжал".
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах.
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