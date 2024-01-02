Россия могла запустить 12 "Кинжалов", но запустила 10: раскрыт важный нюанс

У России нет необходимых мощностей, чтобы производить новые Миг-31К, остается только ремонтировать старые носители "Кинжалов".

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Россия выпустила по Украине не менее 10 "Кинжалов" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Россия из 12 возможных ракет "Кинжал" запустила по Украине всего 10. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram раскрыл причину этого.

Прежде всего, эксперт отметил, что пуск "Кинжалов" 2 января является "крупнейшим одновременным применением данных ракет". При этом, подчеркнул Коваленко, Россия могла сделать еще больше пусков Х-47М2, так как имеет 12 перехватчиков МиГ-31К в своей эскадрилье.

Скорее всего, с этим связаны относительно недавние "аварии" МиГ-31.

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"Дело в том, что в декабре 2022 года в Беларуси было зафиксировано возгорание двигателя одного из российских МиГ-31К. А в начале 2023 года другой МиГ-31К был эвакуирован из Беларуси для ремонта. Фактически, один из МиГ-31К так и не вышел из ремонта, а у второго - регулярный помпаж двигателя, что делает выполнение боевых заданий рискованным занятием. И сегодняшний пуск 10 ракет вместо 12 лишь подтверждает эту информацию", - объяснил Коваленко.

Эксперт напомнил, что перехватчики МиГ-31 производились с 1975 по 1994 года, то есть самому новому из них - 29 лет.

"После прекращения производства истребителей постепенно было свёрнуто и серийное производство двигателей Д-30Ф6. На сегодняшний день ВПК России может только обслуживать и ремонтировать МиГ-31 и его узлы, а количество запчастей и узлов на хранении уменьшается с учётом активности полётов данных самолётов", - написал Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Массированная атака РФ на Украину 2 января

В ночь на 2 января и утром во вторник Россия атаковала Украину, выпустив по областям, в том числе по Киеву, не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 10 аэробалистических "Кинжал".

Есть жертвы и разрушения инфраструктуры в крупных городах Украины. В частности, произошел пожар во многоэтажке столицы, а в Харькове из-за обстрела России пострадали уже более 40 человек. Всего, по словам президента Владимира Зеленского, 2 января из-за вражеских действий ранения получили 92 человека, 4 погибших.

Силами ПВО уничтожены 72 воздушные цели из 99 выпущенных Россией.

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