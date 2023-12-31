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Россия нацелена захватить еще один населенный пункт сразу после Нового года - Коваленко

Яна Ставская
31 декабря 2023, 12:28
Бои на данном участке уже усилились.
Россия нацелена захватить еще один населенный пункт сразу после Нового года - Коваленко
РФ ведет наступление сразу на нескольких направлениях на Востоке / Коллаж Главреда, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, Минобороны РФ

Российские десантники из 11-й ОДШБр решили "взять" к президентским выборам Путина в России село Ивановское вблизи Бахмута. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко ждет усиления штурмов на указанном участке фронта после Нового года.

В Telegram Коваленко заметил участившуюся тенденцию соперничества и отделения разных родов войск российской армии.

"На 1 декабря, 11-ю ОДШБр вывели из состава 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа, и вместе с 56-й и 83-й ОДШБр включили в состав формирования ВДВ для централизации управления десантными войсками", - пишет эксперт.

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Российская десантура сейчас пытается абстрагироваться от остальных родов войск "сухопутчиков" и превратиться в нечто похожее на независимое по командованию формирование в составе ВС РФ, объясняет Коваленко, добавив, что среди российского командования начался новый "распил" бюджета.

"И именно Ивановское для командования ВДВ является местом, где они могут показать эффективность данной концепции. То есть, быстрый захват села в первом квартале 2024 будет для ВДВ приоритетом, и ради доказательства живучести данной концепции, но, в первую очередь, за возможность получить большее корыто, они готовы стереть 11-ю ОДШБр из далёкого Улан-Удэ в "ноль", но добиться результата в максимально сжатые сроки", - отмечает эксперт.

Вместе с тем, оккупанты начали терять позиции в районе Ивановского, потому "особой опоры у десантуры в этом направлении не будет".

"Следовательно - и результат будет достижим только большой кровью", - считает Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Потому взятие Ивановского для командования ВДВ становится делом принципа, и они не пожалеют "мяса", чтобы им закидать и взять село до президентских выборов в России, уверен Коваленко.

"А потому наших парней после Нового года в районе Ивановского может ожидать просто дичайший набег полосатого "мяса", - предупредил Коваленко.

Вместе с тем, подчеркнул эксперт, внутри российской армейской структуры началась борьба "за корыто" не просто между видами Вооружённых сил, моряками, сухопутчиками и авиацией, но и внутреннее разделение родов войск".

Ситуация на фронте 31 декабря

Российские войска продолжают штурмовать позиции ВСУ в Синьковке под Купянском и в Авдеевке. Вместе с тем, согласно сводке Генштаба, ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Херсонской области.

Нашим военным тяжело и в Марьинке. По словам экс-командира "Айдара" Евгения Дикого, украинские войска контролируют не более 20% руин города - чтобы дать время обустроить вторую линию оборону

Россия начала масштабное наступление в начале декабря, воспользовавшись усталостью Запада от российско-украинской войны и спорами в американских и европейских политических кругах по поводу дальнейшей помощи Украине.

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