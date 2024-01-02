Всё летит в заданную цель: в ВСУ рассказали, зачем россияне бьют по гражданским

Россияне атаковали гражданские объекты в Украине.

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Эксперт рассказал, зачем россияне бьют по гражданским / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, МВД

Сегодня утром, 2 января, Россияне атаковали Украину почти сотней ракет различного типа. Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, зачем Россия бьет по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

По словам Игната, масированными атаками россияне хотят показать населению своей страны, что совершают "ответные удары" по Украине. Он также добавил и объяснил, что у каждой ракеты есть четкая цель, которую враг задает ещё на старте. Соответвенно, есть цели, которые они хотят поразить.

К тому же, по словам Игната, в своих сводках россияне довольно часто преувеличивают свои достижения, чтобы дать народу информацию о мнимых "победах",

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"Тероризм - это визитная карточка России. Сломать дух украинского народа, заставить нас подчиниться их империализму и т.д...Но не забывайте, что каждая ракета, дрон летят в цель, которую им задают на старте",- прокомментировал эксперт.

Атака на Украину

Напомним, утром 2 января в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Впоследствии серия взрывов прозвучала в Харькове и Киеве. Все подробности ракетной атаки на Киев по минутам, читайте в материале: Ракетный удар РФ: в Киеве горит многоэтажка, десятки пострадавших, есть жертва.

Также стало известно, что российские оккупанты повторили массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов, как это было несколько дней назад – 29 декабря 2023 года. Детали российской атаки раскрыл Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожены 72 воздушные цели, 10 из которых - "Кинжалы".

Помимо прочего, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут сообщил, что это была самая масштабная атака в истории мира. По словам эксперта, силы противовоздушной обороны сегодня отбили самую масштабную комбинированную ракетную атаку в мире с применением гиперзвукового оружия.

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