Россияне могут начать новое массированное наступление: в ISW назвали дату

Аналитики ISW оценили заявление представителя Белого дома о том, когда россияне могут начать активные наступательные операции по линии боевого столкновения.

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Армия РФ усилит свое наступление по всей линии фронта / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

В американском Институте изучения войны (ISW) выразили предположение, когда именно российские оккупанты смогут активизировать наступательные операции. Как говорится в свежем отчете ISW они будут делать это независимо от погодных условий.

В частности, в ISW считают, что российские захватчики могут активизировать наступательные операции независимо от погодных условий. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил 20 декабря, что российские войска планируют продолжать наступательные операции, в частности возле Авдеевки. По его словам, Белый дом считает, что для оккупантов будет легче действовать в условиях, когда почва будет замерзать в конце января и в феврале 2024 года.

ISW указал, что с 2014 года осенне-зимний период мешал наземным маневрам как украинских, так и вражеских сил. В периоды продолжительных морозов, которые обычно наступают в конце декабря, бронетехнике было легче двигаться, чем во время дождя осенью и весной.

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Однако аналитики отметили, что погода переменная, и предстоящий период сильных морозов может наступить позже или вообще не наступить в случае мягкой зимы. Поэтому может быть лишь короткий период благоприятных условий для механизированной маневровой войны.

"Российские войска начали локализованные наступательные операции по всему востоку Украины в период самой сложной погоды осенне-зимнего сезона, пытаясь перехватить и удержать инициативу, а не ждать сильных морозов. Они, вероятно, будут пытаться поддерживать или усиливать эти наступательные операции независимо от погодных условий этой зимой, как это делали зимой 2022-2023 годов", – предположили аналитики.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, оккупанты изменили свою стратегию атак на Авдеевку. Российская армия использовала одинаковую силу и давила на всю линию обороны на направлении Авдеевки. Сейчас российская армия изменила свою тактику.

Российская Федерация захватила ключевой объект в Авдеевке и достигла успехов в Марьинке. За последние трое суток возле Авдеевки российские силы провели штурмы в минимум 16 местах, отмечают аналитики. Бои продолжаются у Невельского.

Вооруженные силы Украины уничтожили 5 батальонов российских войск, которые пытались окружить город. Российская армия потеряла не менее 211 единиц бронетехники. Стоит отметить, что наибольшие потери россиян произошли в течение первого месяца операции, которая началась в октябре.

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