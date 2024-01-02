До 100 ракет одновременно: эксперт рассказал, сколько продлятся удары по Украине

По словам аналитика Defense Express, россияне смогут наносить ракетные удары по Украине как минимум до весны.

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У оккупантов есть запасы для еще 2-3 массированных обстрелов Украины / Коллаж Главред, фото: alerts.in.ua, УНИАН

Россия сможет продолжать методические обстрелы территории Украины в течение длительного времени. В то же время, все еще есть типпы ракет, которые не удалось сбить ВС ВСУ. Об этом в эфире Эспрессо рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Я думаю, что, к сожалению, у россиян хватит ресурса поддерживать такой темп массированных обстрелов территории Украины как минимум до весны. Поскольку, несмотря на производственные показатели, они могут запускать до 100 ракет одновременно и у них все равно остается возможность и запасы для 2-3 массированных обстрелов", - сообщил Киричевский.

Он также отметил, что это касается практически всех типов их ракет, ведь россияне все еще не использовали запас ракет "Калибр", которые они могли накопить до 200 единиц.

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Эксперт подчеркнул, что у России есть ракеты, которые до сих пор не удалось ни разу сбить Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.

"Мы говорим о "Кинжале" как чрезвычайно опасной ракете, впрочем, ВС ВСУ имеют возможность гордиться количеством сбитых ракет такого типа. Однако есть ракеты, которые нам еще не удавалось сбивать. В частности, Х-22/32. это переоборудованная ракета с усовершенствованной электроникой. Эта ракета может бить на большую дистанцию. Кажется именно такая ракета долетела до Черкасской области 29 декабря", - добавил он.

Массированные обстрелы Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 января Российская Федерация осуществила масштабный ракетный удар по Украине. Киев был атакован "Шахедами" и ракетами. Согласно сообщению главы Киевской городской военной администрации, продолжительность воздушной тревоги составила около 6 часов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал масштабный ракетный удар российских оккупантов по территории Украины. В своем сообщении в Facebook он отметил, что Украине нужно оружие для защиты городов от атак со стороны России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международное сообщество должно отреагировать на последний масштабный ракетный удар России по Украине.

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