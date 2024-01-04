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Мобилизация по лотерее: Милованова раскритиковали в Сети за идею относительно призыва

Анна Ярославская
4 января 2024, 09:24
Идея экс-министра экономики состоит в том, чтобы случайным образом выбирать день и месяц, и люди, рожденные в эту дату, будут призваны в ряды ВСУ.
Тимофей Миловнов, мобилизация
Тимофей Миловнов проводить мобилизацию при помощи лотереи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка

Бывший министр экономики Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию в Украине путем проведения лотереи или жеребьевки.

Идея Милованова состоит в том, чтобы случайным образом выбирать день и месяц, и люди, рожденные в эту дату, будут призваны в ряды ВСУ.

"Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации — через лотерею или жеребьевку. Государство случайно вытягивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие — нет. И так делается для каждой волны мобилизации", — написал Милованов в Facebook.

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Несколько дней назад экс-министр напомнил, что мобилизацию с помощью жеребьевки или лотереи практиковали в США, в том числе во время войны во Вьетнаме.

"Меня поразил подход США. Долгое время в ХХ веке они решали, кто будет мобилизован через лотерею. Публично, прозрачно, вытягивались номера дня и месяца рождения. Все, кто родился в тот день определенного возраста, мобилизовывались. Так было в мировые войны. Во время Вьетнама мехнанизм был сложнее, но тоже, кого мобилизовывать, выбирали просто, прозрачно и случайно", – отметил Милованов.

При этом он добавил, что такой механизм считался неэффективным, так как таким образом могли мобилизовать, например, ведущего ученого или инженера, разрабатывавшего важное оружие.

Украинцы без восторга отнеслись к этой идее. В частности, одни пользователи сомневались в том, что государству, которое проводит лотерею, можно доверять, другие - предлагали по системе Милованова выбирать выбирать правительство и парламент.

Что пишут в Сети:

  • "Идеальное решение! А можно еще через стендап";
  • "Можно еще на картах таро";
  • "С государством играть в азартные игры – это себя не уважать. Если сел играть с шулером, то проиграл с самого начала";
  • "Великолепная идея. Давайте в следующий раз так же выбирать правительство и парламент. Хуже точно не будет";
  • "Честная мобилизация — это когда больше воюют те, у кого больше состояние. Ведь у них есть стимул защищать свою собственность. Как минимум 20 бригад можно сформировать во главе с представителем элиты. Это и будут элитные войска. И будут набирать воинов по контракту";
  • "Отдельные потешные войска сформирует Квартал 95";
  • "Думаю, никто не поверит в то, что жеребьевка будет честной";
  • "Государство проводит эту лотерею. А уровень доверия к государству низкий. Поэтому вариант – как в США – вряд ли будет у нас восприимчив. Утопия".

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран также прокомментировал предложение Милованова провести лотерею среди украинцев, кому именно отправляться на службу, а кому - нет.

По его словам, украинские власти должны повышать социальные гарантии для военных и их семей, а не проводить "лотереи" среди потенциальных призывников.

Таран отметил, что пока власти "ищут способ как скрыть себя, близкое окружение и толстосумов от мобилизации Россия демонстрирует новую версию Ланцета, работающего по принципу "роя".

"Выводы, кто и как готовит страну к не простому 2024 году, делайте самостоятельно", — добавил военный.

Мобилизация в Украине

25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Об основных изменениях можно почитать в материале: Электронные повестки, в ТЦК за 20 дней и ограничения: детали законопроекта о мобилизации.

Согласно документу, в Украине могут мобилизовать лиц с инвалидностью.

Также мы писали о том, какие категории мужчин не будут подлежать призыву.

Омбудсмен выступил против законопроекта о мобилизации. Нормы, которые содержатся в нем, нарушают саму Конституцию Украины, ограничивая права человека.

В "Слуге народа" обещают, что законопроект об усилении мобилизации в начальном виде, который уже вызвал волну критики со стороны общества, рассматриваться Верховной Радой не будет. Вместо него депутаты готовят "компромиссный" вариант.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.

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