"Дурачок": пытавшегося оправдать Шкарлета за плагиат Милованова разругали в Сети

Тимофей Милованов / УНИАН

Тимофей Милованов, бывший министр экономики и советник Андрея Ермака (руководителя Офиса президента), устроил в Сети дискуссию на несколько постов ‒ по поводу отстаивания "академической добропорядочности" и защиты авторских прав в Украине.

Сперва Милованов выложил на свою страницу в Facebook пост по поводу того, что ни в коем случае нельзя давать списывать своим одногруппникам или соученикам. Дескать, это действие практически ничем не отличается от академического плагиата.

"Давать списывать ‒ такое же нарушение академической добропорядочности, как и плагиат. […] Так вот давать списывать это так же нечестно, как и списывать. Когда вы списываете, вы крадете интеллектуальную собственность другого человека и получаете несправедливую оценку. Когда вы даете списывать, вы помогаете другому человеку украсть интеллектуальную собственность и/или получить несправедливую оценку. В чем несправедливость? В том, что другой человек, который не списывает, показывает или может показать худший результат чем тот, что списывает. Общество, которое хочет бороться с плагиатом, должно также бороться со списыванием в школах, и наказывать тех, кто списывает и кто дает списывать", ‒ написал он.

В комментариях Милованову немедленно напомнили и разругали за то, что он буквально на днях выкладывал в Сеть свое фото с министром образования Сергеем Шкарлетом ‒ которого общественность как раз и обвиняет в академическом плагиате.

Сергей Шкарлет и Тимофей Милованов / Facebook

"Да. Но я не министр образования. Вы когда-то делали ошибки в вопросах медицины. И вы можете это делать, уж не медик. А вот выставлять фото министра с веселым селфи, который им стал на плагиате, а потом говорить что списывать плохо - это как-то нелогично", - упрекнул Милованова общественный деятель Серж Марко.

В ответ Милованов выложил новый пост ‒ с небрежно завуалированным обвинением украинцев в том, что они напропалую и на каждом шагу смотрят пиратские фильмы (в том числе и на российских ресурсах)

"Давайте еще один неприятный для нас всех пост. Теперь не об академической добродетели, а об интеллектуальной собственности и патриотизме. Зададим себе вопрос: смотрели ли вы пиратские фильмы? А на российских ресурсах? Уверен, что многие люди ответят утвердительно на оба вопроса. И что тогда? Это означает, что человек вор (интеллектуальной собственности)? Что человек поддерживает страну агрессора (через просмотр рекламы на российских пиратских сайтах)? На этот раз я не буду писать, что я думаю об этом - вы и так знаете. Просто спрошу что с этим делать", ‒ сказал он.

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Но фолловеры и френды посыл Милованова не оценили и начали его критиковать в комментариях.

"Жесть. каким надо быть дурачком, чтобы вот так отмазывать министра", - написал Влад Лебединец.

"Истеришь?", - с издевкой спросил Александр Сикориш.

"Рекламку посмотреть российскую значит - но-но, а российский газ покупать это норм. Какое лицемерие", - написал Александр Бандурченко.

"А кто, из тех кто смотрел пиратские фильмы на пиратских сайтах, нынче занимает государственную должность связанную с защитой интеллектуальной собственности? От того, что другие нарушают, Шкарлет не становится менее "не але"", - написал Виктор Денисенко.

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