Секс и марихуана: Милованов рассказал о своих слабостях

Тимофей Милованов / facebook.com/ Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о том, что во время пребывания в США был сексоголиком.

"В молодости – это (увлечение женщинами, - ред.) была очень большая проблема", - подчеркнул он в интервью на канале ZIK.

По его словам, занятия сальсой позволяли ему заводить легкие знакомства с женщинами.

"Там все танцуют, атмосфера такая, фестивали, все всем нравятся, все так легко. Это давно уже прошло, лет десять…", утверждает он

Кроме того, министр экономики также подтвердил, что курил марихуану во время проживания в США.

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"Семь раз. Ну, до десяти, может, шесть. (последний раз курил, – ред.) В 2004 году, когда докторскую писал. Но это не является слабостью. Там все курят, во-первых. Во-вторых, сегодня это уже вообще легализировали", - добавил Милованов.

Напомним, ранее Милованов заявил о том, на президентских выборах поддержал кандидатуру Петра Порошенко.