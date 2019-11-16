"Дебилоид, а не дебил": в Сети распекли Милованова, признавшегося в курении марихуаны

Тимофей Милованов / Facebook Т.Милованова

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался в том, что курил марихуану.

По его словам, к курению марихуаны он приобщился во время своего обучения по докторской программе в США.

"Что курил, что не курил", - подчеркнул министр экономики в интервью на канале Прямой.

В то же время он поведал, что сигареты курил всего 7 раз в жизни, когда в школе его брали "на слабо".

"А вот марихуану, скажем, это ж нелегально ее курить, в зависимости от штата... марихуану в Украине я никогда не курил, хотя это несложно было в школе или в университете. А вот знаете, где я ее курил, и только там? Это когда я в аспирантуре был, на докторской", - отметил Милованов.

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Отметим, что новые откровения Милованова вызвали бурное обсуждение в Сети:

"Це жах, розвиток розумовий 0, і оце мініст", "Боже,які дебіли при владі", "Какие дети, жлоб, посмотрите на его туфли. Скоро мы все такие будем, рядом с ним", "Господи Всевишній, хто нами керує? І він керує економікою і аграрною галуззю. Тепер я нічому вже не здивуюсь", "Слухати просто не можливо... ні змісту, ні логіки, ні цифр і фактів конкретних... убожество", "Что оно несёт?", "Дібілоід а не дибіл", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, ранее Милованов заявил о том, на президентских выборах поддержал кандидатуру Петра Порошенко.