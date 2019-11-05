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"Парад дебилов": министра-"порохобота" Милованова предложили выгнать "на х*р"

5 ноября 2019, 10:40

Главу Министерства экономики записали в ряды "порохоботов".

Тимофей Милованов
Тимофей Милованов / facebook.com/ Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о том, на президентских выборах поддержал кандидатуру действовавшего на тот момент главы государства Петра Порошенко.

"Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах. А на парламентских я не голосовал, потому что в день выборов я сидел в штабе партии Слуга народа, с Дмитрием Разумковым (спикер парламента) и Сергеем Корниенко (первый замглавы фракции Слуга народа) дорабатывал программу для обучения в Трускавце", - рассказал он в интервью Цензор.НЕТ.

Кроме того, Милованов также рассказал о своей работе с премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой Офиса президента Андреем Богданом.

"Гончарук - внутри я это вижу - борется, как лев. Это видно даже по рынку земли. Он упирается. Он не согласен с тем, чтобы были ограничения на рынок земли. Это очень непопулистическое правительство. Я был удивлен. Кстати, если говорить об Офисе президента, они тоже не популисты. Даже те люди, которые многих пугают, их не понимают. Я считаю, что Богдан - не популист. Я считаю, что Богдан борется искренне - то, что я видел. И борется за хорошее, за развитие экономики, для всех.

Я видел, когда люди говорили, что вот смотри, у меня такая проблема, у меня справочка по людям, тут Андрей Богдан берет и вычеркивает фамилию человека, которого предлагали. И говорит: "Я тебе не предлагаю этого человека, вот у тебя есть проблемное предприятие - проверь, реши, разберись. Вот у меня есть такая информация, я тебе ее передаю. Я тебя не прошу назначить никого", - добавил Милованов.

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Откровения Милованова уже вызвали бурную реакцию в Сети.

В частности, нардеп от Слуги народа, известный блогер Макс Бужанский подчеркнул: "Милованов признался, что на президентских выборах голосовал за Порошенко. Знаете, его все-таки нужно выгнать нахер. Не за поддержку Порошенко, просто немного утомил этот парад дебилов".

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук отметил: ""Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах" - міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Мілованов. Усьо, цей міністр-порохобот зламався... несіть іншого...".

Кроме того, интервью Милованова также прокомментировали пользователи в Facebook:

"Главное вовремя переобуться", "Конечно они не популисты. Больше похожи на мародеров", "А что вообще видел в жизни Милованов? Он когда-то видел реальных людей на высоких должностях и то, как они работают? С чем он сравнивает?", "Да,они не популисты! Они нулевики в государственном управлении...с мышлением на уровне детсадовского ребенка! Они не в состояни решать глобальные вопросы! Они не не хотят - они не могут,потому что не хватает соответствующих знаний,опыта...К тому же,их политика никак не направлена на украинизацию Украины! Вот такие мысли...и не только у меня", "За эпатажными высказываниями прячет свою пустоту и импотенцию. Того, кто не может эффективно управлять госмайном нужно гнать из правительства, а не цитировать", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее глава Министерства экономики Тимофей Милованов отреагировал на слова Коломойского, который назвал его "дебилом".

выборы Петр Порошенко Игорь Мосийчук Макс Бужанский Тимофей Милованов
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