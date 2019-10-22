"Не скрываю, что я дебил": Милованов ответил Коломойскому

Тимофей Милованов / УНИАН

Глава Министерства экономики Тимофей Милованов в ироничной форме отреагировал на слова коммерсанта Игоря Коломойского, который накануне назвал его "дебилом".

"Я этого не скрывая, что я дебил. Я шучу. Так что здесь главное не это, а результаты, да. Мое видение – скандал исчерпан, потому что высказались все. И Квартал. Я вчера говорил с Юзиком [бывший комик, а ныне нардеп Юрий Корявченков - Главред] Он классный. [...] Да нет [не обижаюсь на Коломойского - Главред] В моей позиции – это не может быть вопрос персоналий. Это нельзя переводить на персоналии. У каждого своя позиция, на сколько эта ситуация влияет. Все люди – хорошие. Обстоятельства разные. Так думают экономисты", – подчеркнул Милованов", – заявил чиновник.

Напомним, уже четвертые сутки в Украине полыхает скандал с номером, показанным в юмористическом шоу Вечерний Квартал. Актер Евгений Кошевой вместе с Хором имени Веревки исполнил украинскую народную песню "Горіла сосна, палала" с переделанным текстом, в котором высмеивалась ситуация с поджогом загородного дома Валерии Гонтаревой (экс-главы правления НБУ).

Министр культуры Владимир Бородянский, которому подчиняется вышеуказанный хор, принес извинения Гонтаревой. К нему присоедининлся Милованов и указал, что такой глумливый номер Вечерного квартала плохо скажется на инвестиционном климате Украины.

В свою очередь, Игорь Коломойский, которого Гонтарева неоднократно обвиняла в разворачивании травли против себя, заявил о том, что такой подход юмористов ему очень понравился.

Саму экс-главу НБУ он назвал "дебилкой и невменяшкой", а Милованова и Бородянского - "дебилами".