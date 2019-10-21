"Милованов – дебил, Бородянский – подонок": Коломойский ответил негодующим министрам

Игорь Коломойский / УНИАН

Скандал с высказываниями министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова относительно влияния шуток актеров студии 95 квартал на инвестиции в украинскую экономику набирает оборотов. По этому вопросу высказался украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

По словам бизнесмена, после подобных заявлений чиновник должен был уйти в отставку.

"После такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил", - отметил Коломойский в интервью Настоящему времени.

При этом он указал, что если шутки влияют на инвестиционный климат, то его просто нет.

"И значит Украине не нужно давать ничего ни МВФ, ни другим. И я более чем уверен, что нам больше ничего и не дадут, что это все пустые старания. Хватит министру Милованову ходить с протянутой рукой, все эти старания, хватит тратить казенные деньги, чтобы ездить большими делегациями в США", - рассказал бизнесмен.

Кроме того, он не забыл и о министре культуры Владимире Бородянском, который оскандалился, извинившись перед Гонтаревой за выходку Квартала. По словам Коломойского, чиновник "не дебил, а подонок".

"Пусть он сначала извинится перед гражданами Украины, которые пострадали от действий Гонтаревой и ее шайки, перед вкладчиками уничтоженных ею банков. И всеми гражданами Украины, которые пострадали от курса гривны, который вместо восьми гривен за доллар стал 25 гривен", - подчеркнул бизнесмен.

Напомним, что пресс-служба студии Квартал 95 отреагировала на критику в адрес артистов.