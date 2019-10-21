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"Влияние Кошевого на ВВП": Милованова высмеяли за высказывания об инвестициях

21 октября 2019, 13:52

Тимофей Милованов в очередной раз стал посмешищем из-за своих высказываний в Сети.

Тимофей Милованов
Тимофей Милованов / facebook.com/ Тимофей Милованов

После выхода в эфир программы Вечерний квартал, где хор имени Веревки спел с актером Евгением Кошевым шуточную песню "Горіла хата, палала", в адрес исполнителей посыпался шквал критики. Отличился и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который ранее уже попадал в скандалы из-за своих высказываний.

В этот раз чиновник заявил, что выходка актеров 95 квартала негативно скажется на инвестиционном климате Украины. По его словам, в глазах иностранных инвесторов экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева выступает как "выдающийся реформатор" и ее высмеивание лишь демонстрирует связь нынешней власти и олигархов.

"Под ее руководством, НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня. В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по Приватбанка. Также они не понимают насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. 95 квартал ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью", - написал Милованов в Facebook.

В свою очередь, народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский высмеял заявление Милованова.

"Номер 95 кварталу напрямую влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние негативное" Проф. Т. Милованов.  Хотел что-то дописать от себя. Но не могу. Только испорчу", - написал он в своем Telegram-канале, после чего добавил: "Влияние Кошевого Е. на рост ВВП" Милованов Т.  Монография".

При этом эксперт Юрий Романенко отметил, что не стоит Милованову так верить в иностранных инвесторов. Все дело в том, что ни один зарубежный бизнесмен не будет вкладывать свои деньги в украинскую экономику, когда сами украинцы не хотят этого делать. При этом он напомнил о скандале с остановкой работы табачной фабрики в Прилуках Черниговской области.

"Какой серьезный инвестор придёт сюда, если видит, что сами украинцы не хотят вкладывать в украинскую же экономику. Этот инвестор что идиот? Как этот мифический инвестор может пойти с инвестициями в страну, где министр экономики направо и налево радостно раздаёт сентенции по поводу ухода табачной кампании, кот заплатила в бюджет 16 ярдов налогов, мол, "уходит и ничего страшного, придут другие, это ж рынок". Кто придет, идиоты, кому нужен этот заповедник комсомольского идиотизма, кроме финансовых спекулянтов с которыми вы заодно? Зачем инвестору головная боль в виде еженедельно изменяющегося законодательства в угоду местным долб*ебам? Он же бабло хочет заработать, а не благотворительностью заниматься", - написал Романенко в своем Telegram-канале.

Кроме того, не обошел внимание пост Милованова и политический эксперт Андрей Головачев потроллил украинского министра, саркастично описав "заседание совета директоров транснациональной компании", на котором отказались инвестировать в украинскую экономику из-за шутки про Гонтареву.

Также высмеял Милованова и бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Он указал, зачем Украине такой министр, если инвестиционный климат может испортить "бестолковая импреза".

Напомним, что ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что работающие в Украине табачные компании шантажируют правительство закрытием бизнеса с целью получения преференций.

НБУ инвестиции Валерия Гонтарева Тимофей Милованов
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